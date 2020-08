PSG-Bayern : les principaux chiffres de la finale à retenir

Voici les principales stats à retenir de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern.

6. Le est devenu le 3e club le plus titré de l'histoire de la C1 avec 6 victoires (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 et 2020). Seuls le (13 succès) et l' (7 succès) font mieux.

100%. Le Bayern Munich est devenu le premier vainqueur de la Ligue des Champions / C1 à remporter 100% de ses matches lors de la saison de son titre (11/11). Le Bayern est d'ailleurs la 1e équipe à remporter 11 matches consécutivement dans la compétition.

2x3. Le Bayern Munich est devenu la deuxième équipe à remporter le triplé championnat / coupe nationale / Ligue des Champions à 2 reprises (2012/13 et 2019/20), après Barcelone (2008/09 et 2014/15).

30. Le Bayern Munich est resté invaincu lors de ses 30 derniers matches toutes compétitions confondues (29 victoires, 1 nul), remportant même les 21 derniers – un record dans l'histoire du football professionnel allemand.

1/7. Les clubs français n'ont pas soulevé le trophée lors de 6 de leurs 7 finales de C1, la seule exception étant Marseille en 1993 (1-0 contre l'AC Milan). Les 7 dernières équipes ayant disputé une finale pour la première fois se sont inclinées, le dernier novice sorti vainqueur est le en 1997 contre la .

0. Paris est resté muet en Ligue des Champions pour la première fois depuis le 12 avril 2016 (0-1 v ), lui qui restait sur 34 matches dans la compétition en marquant au moins 1 but.

47%. Neymar a perdu 47% de ses ballons ce soir (27/57), lui qui n'a pas trouvé la faille sur ses 14 derniers tirs en Ligue des Champions.

6. Hans-Dieter Flick est devenu le 6e entraîneur allemand à remporter la C1, après Ottmar Hitzfeld (1997 et 2001), Jupp Heynckes (1998 et 2013), Dettmar Cramer (1975 et 1976), Udo Lattek (1974) et Jürgen Klopp (2019).