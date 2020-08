PSG-Bayern – Kingsley Coman : "Je suis 100% Bayern mais ça me fait un peu mal au cœur pour le PSG"

Unique buteur de la finale, Kingsley Coman avait une pensée pour son club formateur.

Kingsley Coman au micro RMC Sport

« C'est une sensation extraordinaire, beaucoup de bonheur. Je suis 100% Bayern mais ça me fait un peu mal au cœur pour le PSG. Depuis le début on a essayé de maîtriser le match. On a gagné et on n'a pas pris de but aujourd'hui, c'est le plus important. Paris a fait un super match, on a fait un super match et on est vraiment heureux. »