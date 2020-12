PSG-Basaksehir : l'UEFA change le corps arbitral, Danny Makkelie au sifflet mercredi

Suite aux événements ayant engendré le report de PSG-Basaksehir à ce mercredi (18h55), l'UEFA a décidé de nommer un nouvel arbitre : Danny Makkelie.

Le match de entre le PSG et Basaksehir a été interrompu ce mardi. Le quatrième arbitre aurait tenu des propos racistes à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff du club turc, ce qui a engendré le report de la rencontre qui se jouera ce mercredi, à 18h55 au Parc des Princes.

Dans un tweet, l'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête : « L'UEFA a pris connaissance d'un incident lors du match de Ligue des champions de ce soir entre le et et mènera une enquête approfondie. Le racisme et la discrimination sous toutes ses formes n'ont pas leur place dans le football. »

Dans la foulée, l'UEFA a également décidé de remplacer les quatre membres du corps arbitral pour la « nouvelle » rencontre entre le PSG et Basaksehir.

Plus d'équipes

L'arbitre sera le Néerlandais Danny Makkelie. Il remplace le Roumain Ovidiu Hategan. L'instance européenne a aussi fait le choix de sortir ses assistants. Directement impliqué dans les faits, le quatrième arbitre Sebastian Coltescu ne fait plus partie du dispositif.

L'article continue ci-dessous

Seuls les arbitres affiliés à l'assistance vidéo sont maintenus par l'UEFA, à savoir les Italiens Maurizio Mariani et Marco Di Bello.

Le PSG connaît déjà Danny Makkelie, puisqu'il était l'arbitre du match remporté récemment face à Leipzig (1-0).

Rappelons que la victoire de Leipzig contre Manchester United (3-2) assure d'ores-et-déjà la qualification du PSG pour les huitièmes de finale. En revanche, le club parisien peut encore terminer en tête du groupe. Pour cela, il devra battre Basaksehir mercredi soir dans son enceinte.