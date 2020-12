PSG-Basaksehir : Les joueurs parisiens et turcs ont posé un genou à terre pour lutter contre le racisme

Au lendemain des supposés propos racistes du quatrième arbitre, les joueurs du PSG et Basaksehir ont montré leur unité dans la lutte contre le racisme

Ce PSG-Basaksehir comptant pour la sixième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions a de grandes chances de rester dans les mémoires du football européen. Si les supposés propos racistes du quatrième arbitre de la rencontre mardi montrent que le chemin est encore long dans la lutte contre le racisme, la réactions des joueurs parisiens et stambouliotes marque une avancée significative.

A la différence d’autres épisodes racistes sur un terrain de football, les vingt-deux acteurs n’ont fait qu’un pour prendre la défense de Pierre Webo, entraîneur adjoint du club turc, et condamner les propos entendus. Ils ont également été unis pour pousser à l’arrêt de la rencontre, prenant la direction des vestiaires et refusant de revenir jouer les 75 minutes restantes.

Ces minutes vont bien se jouer ce mercredi soir au Parc des Princes, moins de vingt-quatre heures après les incidents. Mais l’engagement du PSG et de l’ ne restera pas sans précédent. Afin de marquer un peu plus leur combat contre le racisme, les coéquipiers de Marquinhos et Demba Ba ont revêtu des tee-shirts avec l’inscription "No to racism" et les logos des clubs durant l’échauffement d’avant-match.

Echauffement 🆗

Les joueurs des deux équipes sont vêtus d'un t-shirt "NO TO RACISM". #PSGIBFK pic.twitter.com/wuQq1O9sR8 — (@PSG_inside) December 9, 2020

Une initiative suivie par l’UEFA et les arbitres de la rencontre qui ont également porté ce tee-shirt. Suite à la polémique de la veille, le quatuor roumain a été remplacé et c’est Mr Makkeli qui a donné ce deuxième coup d’envoi de cette rencontre qui compte presque pour du beurre sportivement, le PSG étant déjà qualifié mais visant la première place et l’IBB éliminé, mais symbolique.

Avant de relancer cette rencontre, les vingt-deux acteurs ainsi que le corps arbitral ont cassé le protocole habituel et se sont regroupés au centre du terrain du Parc des Princes face à deux banderoles installées par l'UEFA où il était écrit "No to racism" en anglais et "non au racisme" en français. A la manière de ce qui se fait depuis six mois en , ils ont tous mis un genou à terre avec le point levé, en guise de protestation. Des images lourdes de sens et qui, on l’espère, permettront de faire avancer cette cause que ce soit dans les tribunes, les bancs et tout simplement la société.