PSG : Barthez regrette la concurrence entre Donnarumma et Navas

Ce dimanche, le journal L'Equipe publie une longue interview de Fabien Barthez. Le gardien but mythique des Bleus (87 sélections entre 1994 et 2006, champion du monde 1998 et d'Europe 2000) porte un regard très critique sur l'évolution de son poste : « Tous les gardiens se ressemblent, ils jouent tous de la même façon, ils réagissent tous de la même façon, c'est devenu complètement stéréotypé. Aujourd'hui, un gardien doit faire 1,92 m, prendre de la place dans le but et être bon avec les pieds. […] Mais un gardien de but, ce n'est pas un numéro 10. Un meneur de jeu, cela lui arrive de manquer des passes, non ? Alors imaginez un gardien ! Sauf qu'un gardien, en cas d'erreur au pied, ça fait but neuf fois sur dix. »

Selon Fabien Barthez, c'est cette évolution négative du poste qui explique les buts encaissés par Donnarumma et Courtois lors de Real Madrid-PSG, le 9 mars dernier : « Parfois, le jeu te demande de relancer long. Pour moi, il y a faute de Benzema. Mais, sur ce coup-là, Donnarumma a aussi manqué d'humilité. […] Le gardien de but, aujourd'hui, il doit rester sur sa ligne, mettre les bras en croix et prendre de la place. Un bon gardien, c'est un gardien qui coupe l'action avant qu'elle n'arrive devant la cage. Le premier but de Mbappé à Madrid, sur la passe en profondeur de Neymar, jamais il ne doit pouvoir le mettre. Le gardien (Courtois) doit intervenir avant. Ce but, jamais Neuer le prend. Depuis dix ans, c'est le meilleur, le plus complet, ce n'est pas par hasard. »

Fabien Barthez fustige également le turn-over instauré par Pochettino, l'entraîneur du PSG : « Dans un sens, ce qui est arrivé à Donnarumma est logique. Il gagne l'Euro, il est en pleine confiance, il arrive à Paris et on le met en concurrence avec Navas. […] Mettre en concurrence deux gardiens de ce niveau, cela ne sert pas l'équipe. Quel est le message que tu envoies à tes gardiens ? Tu les places dans quelles dispositions psychologiques ? À qui tu fais vraiment confiance pour les grands rendez-vous ? Que se disent les joueurs de champ ? Tu instilles le doute chez tout le monde. Et puis, c'est la compétition qui te fait progresser, pas l'entraînement. Un mec comme Donnarumma – ou Navas d'ailleurs –, il doit jouer. Ce qu'il s'est passé au Real, c'est la conséquence de tout ça. »