Real Madrid-PSG : Y avait-il vraiment faute de Benzema sur Donnarumma ?

Les prochaines heures risquent d'être animées par un débat : fallait-il siffler faute sur le contact entre Benzema et Donnarumma qui amène le but égalisateur ? On joue la 61e minute quand Kimpembe donne en retrait pour Donnarumma.

Le gardien italien tergiverse et, sous la pression de l'attaquant français du Real Madrid, dégage directement sur Vinicius qui n'a plus qu'à remettre en retrait pour l'ancien Lyonnais. Le début d'un calvaire pour le PSG, qui voit alors les filets trembler deux fois de plus.

Sur l'action, Benzema entre bien en contact avec Donnarumma qui tombe et est en retard pour reprendre sa place dans le but. Malgré ses réclamations auprès de l'arbitre, il n'obtient pas faute et le but madrilène est bien validé.

Pochettino à propos de l'arbitrage : "C'est une honte, je ne le pardonnerai pas"

Dès la fin du match, le camp parisien est immédiatement revenu sur ce fait de jeu qui a fait basculer la rencontre et a plongé les Parisiens dans un cauchemar dont ils ne sortiront pas avant longtemps.

"Je me demande ce que fait la VAR, pour moi il y a faute sur Donnarumma. C'est une honte, car lorsqu'on revoit l'action, il y a faute, tonnait Mauricio Pochettino en colère au micro de Canal+. Après, le match a changé. Ce but a tout changé. Je pense que c'est impossible de ne pas parler de cette grosse erreur. C'est difficile à accepter. Je ne le pardonnerai pas."

Habitué à se présenter devant les médias pour parler de l'arbitrage comme il l'a récemment fait à Nantes, Leonardo lui a emboîté le pas en se montrant plus sobre. "La décision sur Donnarumma n'est pas juste. La faute existe et elle est claire. C'est impossible de ne pas consulter le VAR."

"Il y a contact mais cela n'est pas une faute manifeste"

En revoyant les images, tout ne semble pourtant pas si clair. Joint par Goal.com, l'ancien arbitre international Bruno Derrien prend le contrepied du clan parisien et va dans le sens de l'arbitre de la rencontre Danny Makkelie.

L'article continue ci-dessous

"J’ai revu les images et pour moi il n’y a pas faute. Il y a un contact, c’est vrai mais cela n’est pas une faute manifeste de Benzema. Il s'agit surtout d'une erreur du gardien. Bien sûr, il y a un contact mais à mon sens ce n'est pas sanctionnable et le VAR ne doit intervenir que lorsqu’il y a une faute manifeste qui échappe à l’arbitre."

Le débat devrait encore vivre dans les prochaines heures mais il faudra certainement trouver autre chose pour justifier une telle faillite du côté du PSG.