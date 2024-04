PSG – Barça, les dernières consignes des Ultras parisiens avant le choc

Après leur communiqué provocateur, les Ultras parisiens haussent encore le ton avant le match entre le PSG et le Barça en Ligue des champions.

Le choc des quarts de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone a lieu ce soir du mercredi 10 avril 2024. Mais le match est évoqué sur les lèvres de presque tous les acteurs du football roi. A quelques heures du coup d’envoi, le Collectif Ultras Paris (CUP), qui avait provoqué les Barcelonais, vient de donner de nouvelles directives aux supporters parisiens.

Le CUP provoque, le Barça rétorque

Si les joueurs des deux équipes ont multiplié les déclarations dans la presse avant le jour J de la rencontre, ce sont les Ultras parisiens qui ont lancé les hostilités à deux jours du coup d’envoi. Déclarant leur soutien au PSG à travers un communiqué cinglant, les supporters parisiens en avaient profité pour sérieusement tacler les Barcelonais, qui n’ont pas aussi manqué de rendre la pièce aux Franciliens.

Getty

« Mercredi notre équipe affronte le FC Barcelone. Pour nous le match a commencé dès le coup de sifflet final contre Clermont hier. Notre rôle sera primordial et nous demandons une mobilisation totale et collective de chacun. Soyons unis comme un seul homme pour pousser les nôtres. Rentrons tôt au stade, portons la tunique rouge et bleue, faisons trembler les adversaires dès leur entrée sur la pelouse pour l’échauffement. Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l’arbitrage doit se sentir en territoire plus qu’hostile », pouvait-on lire dans le communiqué.

L'article continue ci-dessous

Quelques heures plus tard, le FC Barcelone a répondu aux supporters parisiens. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le club champion d’Espagne a publié la Tour Eiffel en gommant son symbole par l’apparition d’un dirigeable aux couleurs du Barça. En légende de la vidéo, on pouvait lire : « Sempre Barça » qui veut dire « Barça pour toujours ».

Les dernières consignes du CUP

A quelques heures du coup d’envoi, le principal groupe des supporters parisiens a rappelé à ses membres l'interdiction formelle d'utiliser des fumigènes dans le stade du Parc des Princes. Des craquages pourraient conduire la commission de discipline de l'UEFA à prononcer de lourdes amendes et des fermetures de tribunes.

Selon RMC Sport, compte tenu du contexte sécuritaire, en lien avec les menaces terroristes, le traditionnel cortège d'avant-match ne devrait finalement pas avoir lieu. Le CUP a en effet décidé d'organiser un bref rassemblement au pied de la tribune Auteuil. Avec là aussi une consigne très claire: tout le monde doit être rentré dans le stade pour 19h30-20h, afin que le virage soit rapidement plein.