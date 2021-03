PSG-Barça (1-1) – Mbappé détrône Messi

Voici les chiffres à retenir de la rencontre PSG-Barça avec notre partenaire Opta Sports.

Paris s'est qualifié pour la septième fois en quart de finale de la Ligue des Champions, la sixième depuis 2012-2013, plus que tout autre club français.

Paris est resté invaincu lors des deux rencontres d'une confrontation aller-retour en Ligue des Champions pour la première fois depuis son huitième de finale contre Chelsea en 2016 (2-1 à l'aller comme au retour).

Paris a marqué au moins un but lors de chacun de ses 23 derniers matches de Ligue des Champions au Parc des Princes (62 buts au total), meilleure série de son histoire dans la compétition.

Paris a subi 9 tirs cadrés en 1ère période contre Barcelone, son total le plus élevé à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition (2003-2004). La dernière équipe à avoir autant cadré dans les 45 premières minutes d'un match en LDC était… Paris contre l'Etoile Rouge de Belgrade en octobre 2018 (9).

Paris a subi 2.63 Expected Goals contre Barcelone ce soir, son pire total sur un match en phase à élimination directe de la Ligue des Champions depuis le 8 mars 2017 contre … Barcelone (2.98 – 6 buts encaissés).

Paris affiche 27.9% de possession, son plus faible pourcentage dans un match de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition (2003-2004). C'est également le plus faible pourcentage pour une équipe sur une rencontre depuis l'Altético de Madrid contre Liverpool le 18 février 2020 (27.4%).

Kylian Mbappé (22 ans et 80 jours) est devenu le plus jeune joueur à inscrire 25 buts en Ligue des Champions, détrônant Lionel Messi qui y était parvenu à 22 ans et 286 jours. Il est devenu le 1er joueur à inscrit au moins 4 buts contre Barcelone lors d'une même édition de Ligue des Champions.

Keylor Navas a arrêté 2 des 5 penalties auxquels il a fait face avec Paris en Ligue des Champions, après n'y être jamais parvenu lors de ses 7 premiers avec le Real Madrid (5 convertis, 2 hors cadre). Il a arrêté 9 tirs ce soir, son 2e meilleur total sur un match dans la compétition derrière ses 10 arrêts contre le Real Madrid en novembre 2019.

Lionel Messi a inscrit son 120e but en Ligue des Champions, seul Cristiano Ronaldo fait mieux (134). Il a connu son premier échec sur penalty dans la compétition depuis le 24 mai 2015 contre Manchester City (arrêt de Joe Hart), il restait sur 8 tentatives converties.

Clément Lenglet a concédé 4 penalties toutes compétitions confondues cette saison, c'est au moins le double de n'importe quel joueur de Barcelone en 2020/21. Il en a concédé 2 en Ligue des Champions 2020-2021, total le plus élevé en compagnie de 6 autres joueurs (dont le défenseur de Paris Layvin Kurzawa).