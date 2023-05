PSG : avec son Club Tour le PSG s'offre une bouffée d'air

Dans le cadre du Club Tour, quelques joueurs et joueuses étaient à la Salésienne pour partager une après-midi avec de jeunes apprentis footballeurs.

Une éclaircie au milieu de la tempête. Dans une semaine agitée par le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite, son probable départ à la fin de saison et la fronde menée par une partie du Collectif Ultra Paris (CUP) mardi soir devant les bureaux du leader de L1, le club de la capitale a poursuivi cette semaine la 3e édition du Club Tour.





L’objectif est très simple : faire vivre une après-midi d’entraînement façon PSG, concoctée par les membres de la formation parisienne, animée par des éducateurs et quelques joueurs et joueuses pros ou issus des groupes U19. Cette année près de 200 formations de la région ont participé au tirage au sort pour vivre l'expérience. Finalement, seules, 8 d'entre elles (une par département) ont eu le bonheur d'en bénéficier.





Ce jeudi après-midi dès 13 h 30, les U11 et U13 de la Salésienne sont en mode pile électrique, prêts à se frotter aux ateliers "made in PSG". Exercice d’appui, de prise d’informations et de précisions, ils sont à fond.

Mbappé, kebab et argent

Vacances scolaires oblige, la formation du XVIIe arrondissement parisien affiche un effectif décimé. Des absences qui permettent à quelques enfants de profiter de tous les ateliers techniques. Pour les récompenser le PSG a installé un photomaton qui leur permet de faire leur propre carte Fifa en reprenant les statistiques des Parisiens. Et à ce jeu, Kylian Mbappé est le plus plébiscité.





Le nom de l’attaquant français ne quitte d’ailleurs jamais la bouche des enfants qui n’en ont que pour lui. Peu après 15 heures, lorsque Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu mais aussi Océane Toussaint, Youness El Hannach et Zoumana Bagbema arrivent les questions fusent surtout sur les stars et en particulier à l’adresse de WZE.





« Ça fait quoi de s’entraîner avec Messi, Neymar et Mbappé ? », « Tu leur as déjà mis un petit pont ? ». A Louis Mouquet, gardien des U19 qui s’entraîne en ce moment avec les pros : « Tu as du mal à arrêter les frappes de Mbappé ? » D’autres enfants tentent de changer de disque : « Est-ce que tu manges équilibré ? », « Tu t'entraînes combien d’heures par semaine ? », « T’as le droit d’aller au grec ? », « Tu dors beaucoup ? »





« Les enfants m’ont demandé mon âge, le poste auquel je joue, comment je suis arrivé au PSG, mais aussi si j’avais déjà rencontré Kylian Mbappé », résume Océane Toussaint qui évolue avec les U19 parisiennes qui aussi répondu sans langue de bois à ceux et celles qui parlaient « d’argent et de salaires. »

Du kiff et des souvenirs qui font du bien

Après la séance de questions, la team PSG anime un atelier où ils distribuent quelques passes caviars aux jeunes pupilles qui doivent ensuite marquer dans un petit but. Ils répètent ensuite les prises de parole et les exercices avec un second groupe.





« En U8-U9, je me rappelle que Lucas et David Luiz étaient venus faire un entraînement à l’association (du PSG) avec nous, se rappelle Warren Zaïre-Emery. On avait pris du plaisir comme eux en prennent avec nous aujourd’hui. Ces souvenirs tu les gardes pour toujours. »





« On arrive à leur donner un grand sourire, on est venus pour passer un bon moment et je suis content de les voir heureux, constate El Chadaille Bitshiabu. Je n’ai pas eu cette chance plus jeune, c’est bien de la part du club d’avoir mis ça en place. On est juste là pour kiffer avec les enfants, ça fait du bien. »