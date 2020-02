PSG-Bordeaux : Thomas Tuchel sifflé par une partie du Parc des Princes

Au moment de l'annonce des deux équipes par le speaker Michel Montana, Thomas Tuchel a été sifflé par une partie du Parc des Princes.

Les supporters du n'ont visiblement pas apprécié les derniers choix de l'entraîneur. Annoncé par le speaker Michel Montana avant la rencontre, comme le reste de l'équipe parisienne, Thomas Tuchel a été sifflé par une partie du Parc des Princes. Des sifflets qui ne sont pas passés inaperçus. Le début d'une cassure entre le coach et les fans du club de la capitale ?

Quelques sifflets au moment où le speaker annonce le coach Thomas Tuchel #PSGFCGB @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) February 23, 2020

"Portez vos cou*****"

Les joueurs n'ont pas été épargnés non plus, puisqu'une banderole a été déployée dès le coup d'envoi dans la Tribune Auteuil. On pouvait y lire : "Kombouaré, Gino, Rai. C’était la rage de vaincre. Silva, Mbappé, Neymar. La peur de gagner ? Portez vos cou*****."

Ce message fait référence aux anciennes gloires du PSG et renvoit à la défaite de mardi à Dortmund (2-1), en huitième de finale aller de la . Un match très attendu au cours duquel les Parisiens ont montré un piètre visage.

Le ton est donné alors que le match retour se jouera à Paris le 11 mars prochain.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.