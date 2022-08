PSG : "Attention l’Europe", Paris a très faim

Aux premières loges pour assister à la démonstration du PSG sur la pelouse de Lille (7-1) dimanche, Thierry Henry voit grand pour les Parisiens.

Ce Paris Saint-Germain est-il injouable ? Ceux qui ont regardé son festival sur la pelouse de Lille (7-1) dimanche, en clôture de la 3e journée de Ligue 1, répondront sans doute par l’affirmative. On attendait un choc, on a eu droit à une exécution publique. Et on voit mal quelle équipe pourrait éviter ce funeste sort…

En mode Bayern ?

Marseille ? Monaco ? Lyon, Rennes ou Lens ? Espérons qu’une valeur sûre de notre championnat puisse au moins tenir la route, car comme pour le Bayern Munich en Bundesliga, le titre semble d’ores et déjà promis aux Parisiens. Ils l’ont eu la saison passée avec une équipe qui semblait ne pas en vouloir, alors cette année…

Car oui, l’équipe a changé. Christophe Galtier a remplacé Mauricio Pochettino, et les joueurs parisiens ont comme par magie retrouvé le sourire. Notamment Neymar et Lionel Messi, encore brillants à Pierre-Mauroy hier. Et que dire de leur implication défensive, tout comme celle de Kylian Mbappé… Si les Rouge et Bleu gardent cette mentalité, Thierry Henry voit très grand pour eux.

Henry voit très grand pour ce PSG

"Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que Messi, Neymar et Mbappé font quand ils n'ont pas la balle. Et là, même à 5-1, 6-1, 7-1... ils revenaient toujours défendre ! S'ils continuent comme ça, je vous le dis : attention à la France et attention à l'Europe aussi", s'est enflammé le consultant de Prime Vidéo, qui se trouvait aux premières loges pour assister au spectacle.