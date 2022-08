Les stats de LOSC-PSG – Un Mbappé record, une humiliation historique pour Lille

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la brillante victoire du PSG à Lille (7-1).

● L'attaquant de Paris Kylian Mbappé a inscrit à la 9e seconde (au bout de 8 secondes et 36 centièmes exactement) le but le plus rapide en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition (2006-2007). Le record appartient donc toujours à Michel Rio, le 15 février 1992, au bout de 8 secondes avec Caen contre Toulouse.

● Kylian Mbappé a par ailleurs marqué à la première minute d'un match pour la toute première fois dans sa carrière (clubs+sélection).

● Le PSG a inscrit 17 buts en Ligue 1 cette saison, seul Rennes en 1950-1951 (18) a fait plus au bout de 3 journées.

● Neymar est impliqué sur 11 buts en Ligue 1 cette saison (5 buts, 6 passes décisives), plus du double de tout autre joueur des 5 grands championnats. En 2021-2022, son total était de 19 (13 & 6).

● Contre Lille, Neymar a été impliqué sur 5 buts, seul… lui-même a fait mieux lors d'un match de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition en 2006-2007 (6 contre Dijon en janvier 2018).

● Lille a encaissé 7 buts à domicile pour la première fois de son histoire toutes compétitions confondues.

● Le PSG a inscrit 5 buts lors de chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1, seul Reims en août-septembre 1952 a réussi pareille performance dans l'histoire du championnat (4 matches également).

● Paris a inscrit au moins 3 buts lors de chacun de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (28 buts en tout), un record dans l'histoire du championnat de France.

● Kylian Mbappé (32 – 23 buts, 9 passes décisives) et Neymar (24 – 15 & 9) sont les joueurs impliqués sur le plus de buts en Ligue 1 en 2022 (Lionel Messi 3e ex-aequo à 20 avec Moussa Dembélé).

● Achraf Hakimi a marqué et délivré une passe décisive lors d'une même rencontre pour la première fois toutes compétitions confondues avec Paris.

● L'ailier de Lille Jonathan Bamba a marqué au moins un but lors de chacune des 8 dernières saisons de Ligue 1, aucun joueur n'est sur une plus longue série.

● Marco Verratti a disputé son 250e match de Ligue 1 avec Paris, devenant le 6e joueur du club de la capitale à atteindre ce total dans l'élite (Pilorget 371, Susic 286, Armand 285, Dahleb 268, Bats 253).