PSG-Angers - Pierrick Capelle : "Icardi fait faute au début de l'action"

Sanctionné pour une main dans la surface de réparation, Pierrick Capelle estime qu'il y avait faute au départ de l'action.

C'est une décision qui fait couler beaucoup d'encre depuis hier. A la 83e minute, Mauro Icardi effectuait une tête dans la surface angevine, touchée involontairement de la main par Pierrick Capelle. Après intervention de la VAR et consultation des images par l'arbitre de la rencontre, monsieur Dechepy accordait un penalty transformé par Mbappé, offrant ainsi la victoire au PSG.

Après la rencontre, Pierrick Capelle nous a fait part de sa frustration car il estime qu'il y avait faute sur un de ses coéquipiers, au départ de l'action.

Quel sentiment vous habite après une telle défaite ?

« Frustration, colère et après il faut réussir à passer à autre chose. Et puis le match est terminé, l'analyse va être faite évidemment, ça va faire j'espère assez de bruits pour que ça puisse ne pas se reproduire »

Comment tu as vécu ça depuis le terrain ?

« Clairement, Icardi fait faute sur Romain Thomas au début de l'action quand le ballon arrive sur Mbappé. Romain Thomas tombe et Icardi se retrouve tout seul. Du coup j'ai une longue distance à faire pour compenser et j'essaie d'intervenir au moment où il fait la tête. La tête n'est même pas cadrée a priori et il juge simplement si ça touche mon bras ou non. La VAR reste sur ces images de fin et ils ne reviennent pas à la base. Parce que si Icardi ne fait pas faute sur Romain, il est au marquage sur Icardi… »

Que vous a dit l'arbitre ?

« L'arbitre m'a dit qu'il checke l'action. Quand on revoit les images après, on voit que la VAR checke la main. Je suis allé le voir à la fin du match et je lui ai dit : « est-ce que vous pouvez avoir l'honnêteté de me dire que vous vous êtes trompé ? » et il me répond : « on ne discute plus ». »

Le fait que l'arbitre ne s'explique pas, ça ajoute de la frustration ?

« On a l'habitude que les arbitres n'expliquent pas forcément tout mais on veut que les choses soient faites correctement. Sur le premier but est-ce qu'il peut y avoir un doute ? Parce qu'a priori, la VAR n'a pu correctement checker si Mbappé était hors-jeu quand le ballon lui revient. Mais là on ne parle plus de foot et c'est un peu frustrant. Nous on a envie de retenir notre match et analyser ça pour être dans le positif. »