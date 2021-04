PSG-Angers (5-0) - Mauricio Pochettino : « Kylian a beaucoup joué et doit se reposer »

Après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Coupe de France, Pochettino a expliqué pourquoi il n'avait pas fait jouer Mbappé ce soir.

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, au micro d'Eurosport 2 :

« Je suis très heureux, ça fait 5-0 au final. J'avais dit de faire attention car c'est une Ligue 1 en face. Je suis très content pour l'équipe. »

Sur Kylian Mbappé, resté sur le banc des remplaçants : « On est plus focalisé sur le collectif, Kylian a beaucoup joué ces derniers temps. Il doit se reposer, mesurer ses efforts. Dans ce genre de rencontre je me dis qu'il faut donner sa chance à d'autres joueurs. Et tous mes joueurs veulent prouver qu'ils peuvent performer. »

Sur le style de jeu du PSG : « Vous savez parfois je me dis qu'il jouer mieux que ça, mais c'est difficile. Mais on doit toujours avoir une grosse exigence et de toujours vouloir faire de son mieux. On a plusieurs facettes dans notre jeu et on plusieurs joueurs talentueux pour le faire. »

Colin Dagba, défenseur du PSG, au micro d'Eurosport 2 :

« C'est un match abouti, on marque cinq buts aujourd'hui, c'est important. On en encaisse zéro donc on affiche une solidité défensive, c'est vraiment important. Après l'objectif c'est de rester le plus longtemps dans les trois compétitions et de les gagner toutes les trois si possible. »

Sur sa passe décisive sur le deuxième but du PSG : « J'essaye de donner le meilleur de moi-même et aujourd'hui j'ai été décisif pour l'équipe. »