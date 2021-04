PSG-Angers (5-0) – Mauro Icardi : « Cette année a été compliquée pour moi mais je suis revenu »

Après son triplé face à Angers, Mauro Icardi espère avoir mangé son pain noir pour de bon.

Un but contre Saint-Etienne dimanche en Ligue 1 et un triplé contre Angers, ce mercredi, en quart de finale de la Coupe de France . Mauro Icardi retrouve la forme et le chemin des filets.

Après la rencontre, il s'est confié à nos confères d'Eurosport 2 sur le match de son équipe : « Je pense que l'équipe a fait une très belle partie. Nous avons débuté de la meilleure manière possible pour gagner et accéder à la demi-finale. »

L'attaquant argentin est également revenu sur son statut de remplaçant : « Nous avons une équipe homogène où tout le monde doit être prêt pour jouer chaque match. C'est la force de cette équipe : nous sommes prêts lorsque nous devons l'être. Le but face à Saint-Etienne est important pour rester dans la course au titre mais pour moi aussi, pour ma confiance après ma blessure. Nous devons continuer, aller en finale et jouer de la meilleure façon possible. C'est très dur pour un joueur d'être en dehors du groupe et de ne pas jouer mais l'équipe a beaucoup d'échéances et c'est dur pour elle aussi. Cette année a été compliquée pour moi mais je suis revenu, je suis bien, en forme et je veux donner le meilleur pour que mon entraîneur puisse me faire jouer le plus possible. Je suis très content de mon triplé ce soir et je suis très content des félicitations de mes partenaires. »