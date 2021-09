PSG : Ander Herrera en remet une couche sur Messi, Neymar et Mbappé

Après la victoire contre City, la photo de Neymar a fait beaucoup parler et permis à Herrera de pointer ceux qui critiquaient l’entente de la MNM.

Les victoires ont la faculté à rendre caduc ce qu’il s’est passé avant. Le PSG le sait depuis des années et le succès contre Manchester City en a encore été la preuve. Si tout se passe bien sur le terrain, hormis cette contre performance à Bruges, le club parisien est forcément scruté à cause de son trident offensif Messi, Neymar, Mbappé.

La rencontre contre Montpellier a d’ailleurs donné du grain à moudre avec notamment un début de friction entre le Brésilien et le Français, ce dernier aurait d’ailleurs traité le n°10 de "clochard qui ne lui fait pas la passe".

Bref, chaque geste ou parole sont décortiqués et la victoire contre Manchester City a eu le mérite de faire table rase de cette polémique avec notamment une passe décisive de Mbappé pour Messi. Neymar ne s’est d’ailleurs pas privé de poster une photo de la MNM dans les vestiaires, ce à quoi Ander Herrera a lancé une pique aux détracteurs parisiens.

"On remarque tous les problèmes qu’il y a entre vous, a écrit le milieu espagnol en réaction au cliché. Qu’ils continuent de parler."

Se calentó Ander Herrera 😳 pic.twitter.com/sCIUdjjpYz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2021

L’ancien de Manchester United continue sur sa ligne de conduite, lui qui avait déjà volé au secours de son trio d’attaquants, quelques heures avant la rencontre contre les Citizens, lors de la conférence de presse.

"Depuis que je suis là, ils ont une connexion très spéciale (entre Neymar et Mbappé, ndlr), avait-il rappelé. Rien n’a changé jusqu’à présent. Chaque match il y a des occasions, des situations où on doit se battre. On se taquine mais au final on s’aime bien. On rigole, on a un bon groupe. Quand moi j’ai un petit problème avec Paredes, personne ne s’en aperçoit alors que Neymar et Mbappé c’est différent. C’est normal, c’est le football."