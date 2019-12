PSG-Amiens, Thomas Tuchel : "Un grand cadeau pour moi d'être au PSG"

L'entraîneur parisien était en conférence de presse ce vendredi avant le dernier match de l'année contre Amiens (20h45), samedi au Parc des Princes.

Le groupe

Thomas Tuchel : Seuls Presko (Kimpembe) et Edi Cavani ne sont pas disponibles. Abdou (Diallo) a repris, Drax n'est pas suspendu et Idrissa (Gueye) peut s'entraîner. On doit décider aujourd'hui et demain après l'entrainement prévu à 11h.

L'adversaire : Amiens

Ils sont très forts pour défendre, et capables de jouer en contre-attaque. On devra être attentifs et concentrés. On a seulement eu deux jours entre les deux matches, peu d'entraînements, mais nous sommes dans un bon moment. Tout le monde veut gagner. C'est important, ce sera au Parc. On veut gagner le dernier match et je suis convaincu que l'équipe est prête pour ce dernier challenge.

Son bilan de l'année

Je suis toujours dans l'instant présent. Je pense toujours au futur, et c'est super difficile pour moi de faire un bilan. Nous sommes premiers en , qualifiés pour les huitièmes de finale. On a fait une bonne phase de groupes, un bon match en . On est premiers en . J'ai vraiment le sentiment qu'on a grandi. On est une équipe, on joue ensemble, mais c'est seulement mon sentiment d'aujourd'hui. Il faut que ça se poursuive, c'est le défi.

Son pire et meilleur souvenir en 2019

C'est facile, le pire c'est le deuxième match contre . Après, il y a beaucoup de meilleurs moments. J'aime beaucoup mes joueurs, j'aime beaucoup mon staff. Je profite et je suis très heureux d'être chaque jour ici. C'est un grand cadeau pour moi de vivre dans le foot, dans un club comme le PSG où on me fait confiance. C'est la meilleure chose pour moi. Et le pire, je l'ai déjà dit...

Les 21 ans de Mbappé

Je souhaite qu'il reste sans blessure. C'est la meilleure chose pour lui sportivement. Il va grandir, il va s'améliorer, il va gagner en capacités physiques. C'est une force pour nous, c'est clair. Je l'ai dit beaucoup de fois. Maintenant, il a 21 ans. On espère qu'il va marquer son 40e but demain. Tout peut arriver pour lui s'il reste sans blessure.

Les JO pour Mbappé ?

On doit parler de tout ça. On a parlé de ça il y a quelques mois avec Kylian (Mbappé), mais le plus important c'est qu'il parle avec Leonardo et le club. Après, on va parler ensemble et prendre une décision. Mais pour le moment, ce n'est pas une discussion que l'on a entre moi et Kylian.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.