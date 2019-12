PSG-Amiens, Juan Bernat : "Mbappé est un joueur qui va marquer son époque"

En conférence de presse vendredi, le latéral gauche du PSG a fait l'éloge de Kylian Mbappé et s'est exprimé sur son éventuelle participation aux JO.

Le match contre Amiens

Juan Bernat : C'est le dernier match, les valises ne sont pas encore faites. Et on a tous envie de finir sur une bonne note.

Son meilleur et pire souvenir à la mi-saison

Mon meilleur moment, c'est le match à domicile contre Madrid. Et le pire, c'est le match à Madrid face au Real.

"Je suis très heureux de jouer au PSG"

Sa vie à Paris

Je suis très heureux à Paris, et de jouer pour le PSG. Il y a une marge de progression et je continue à travailler.

Les éloges pour Mbappé

Kylian est un grand joueur, c'est une grande personne. On connaît tous ses qualités, c'est un joueur d'avenir et je pense qu'il va marquer son époque. (...) Doit-il participer aux JO ? Je ne pense pas que ça pose problème. Ce n'est pas sa décision, c'est celle du sélectionneur. Mais si ça devait m'arriver, à moi, je serai ravi.

Que manque-t-il au PSG ?

On a des joueurs qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde, ça aide beaucoup. Mais c'est vrai qu'on doit gagner en régularité pour réaliser les mêmes performances à la fois en championnat, lors des Coupes nationales et en .

Son état de forme

J'ai eu des pépins musculaires suite à mon opération à la cheville. Cela a duré plus d'un an, mais depuis je n'ai pas eu de problèmes et tout va bien aujourd'hui.

Dortmund en Ligue des champions

C'est une grande équipe qui a de très bons attaquants. On l'a vu en championnat et en Ligue des champions. Il y aura de grosses affiches. De grosses équipes pourraient sortir en huitièmes, mais on le sait, il faut battre tout le monde pour aller jusqu'au bout.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.