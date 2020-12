PSG, Al-Khelaïfi : "Je ne peux pas parler de Messi aujourd’hui"

Questionné sur une volonté parisienne d’attirer Messi l’été prochain, le président a préféré botter en touche.

Entre Lionel Messi et le PSG, l’histoire est-elle écrite pour une aventure commune ? Depuis les déclarations de Neymar à la sortie du match contre , il y a une semaine, les rumeurs vont bon train quant à une nouvelle association entre le Brésilien et l’Argentin sur les bords de la Seine plutôt qu’au Camp Nou et ce, dès l’été prochain.

Il faut dire que le sextuple Ballon d’Or n’a pas masqué son désir d’aller voir ailleurs lors du dernier mercato et avait finalement dû faire machine arrière afin d’éviter d’aller au clash avec le Barça, comme il l’avait concédé dans une interview exclusive à Goal.

Cette fois, malgré les volontés de nombreux candidats à la présidence du Barça de le faire prolonger, Messi sera libre l’été prochain et peut donc déjà commencer à discuter avec des clubs dès le mois de janvier 2021. Le PSG fera-t-il partie des prétendants ? A la question posée, Nasser Al-Khelaïfi a préféré botter en touche avec le sourire après la rencontre contre Basaksehir (5-1).

"Vous savez, on respecte tous les autres clubs, comme on a besoin que les autres clubs nous respectent, tempère-t-il sur RMC Sport. Pour moi, Messi est un joueur de Barcelone. On respecte Barcelone. On ne peut pas parler de ça aujourd’hui."

La déclaration du président du club parisien va dans le sens de celle de Leonardo, quelques jours auparavant à . Conscient que la bombe pourrait se retourner contre eux, les dirigeants du PSG préfèrent montrer patte blanche. Surtout, ils n’avaient que peu apprécié les manœuvres barcelonaises sur Marco Verratti en 2017 et Neymar l’été passé et ne souhaitent pas faire la même erreur. Du moins publiquement.

"On doit garder du respect, c'est un joueur du Barcelone, avait expliqué le directeur sportif sur Canal+. Quand on touche à nos joueurs, on est pas contents, alors on ne touche pas les joueurs des autres. Ce n'est pas le moment de penser au mercato, on est très contents de l'effectif qu'on a. Aujourd'hui, beaucoup de respect pour Messi, pour Barcelone, mais ce n'est pas le moment de parler de ça."