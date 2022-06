PSG : Al-Khelaïfi dézingue le Real Madrid : "Ils célèbrent la Ligue des champions mais veulent la tuer"

Le président du PSG s'en prend à Tebas et encense Verratti : "Je n'accepte pas de leçons de lui". Marco est le meilleur joueur italien".

Rentré à Paris en début de semaine, Nasser Al-Khelaïfi a fait la tournée des médias européens pour asseoir la position du PSG et faire part de ses ambitions pour la saison prochaine. Si dans l'interview accordée accordée à "Le Parisien ", le président du PSG a davantage évoqué le projet du club et le dossier du futur entraîneur, dans les médias étrangers, Nasser Al-Khelaïfi a davantage évoqué l'actualité du football européen en plus de celle du PSG.

"Verratti est prêt à mourir sur le terrain pour l'équipe"

Lors de son interview accordée à 'La Gazzetta dello Sport', le dirigeant du PSG a bien évidemment été interrogé sur les Italiens du club de la capitale dont Marco Verratti, qu'il a encensé, lui qui est désormais un symbole du club après avoir fêté ses dix saisons en tant que joueur du Paris Saint-Germain et étant le joueur le plus ancien de l'effectif.

"Marco Verratti est comme un fils. Un joueur fantastique, un exemple, au cœur du projet. Il a grandi avec le club, il aime le PSG. Je suis fier de lui car il est prêt à mourir sur le terrain pour l'équipe. J'attends aussi plus de lui, qu'il prenne plus de responsabilités : il le mérite. Il est le meilleur joueur italien", a confessé Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi remet Tebas à sa place

Le président du PSG a également évoqué la première saison de Gianluigi Donnarumma, mi-figue, mi-raisin, pour autant le dirigeant du club de la capitale maintient une totale confiance dans son gardien italien : "Tant de difficultés pour Donnarumma ? C'est vrai, mais nous parlons du meilleur joueur d'Europe. Il est fantastique en tant que personne, athlète et professionnel. Alors, lui et nous savons comment vont les choses."

Nasser Al-Khelaïfi a ensuite sorti la sulfateuse au moment de parler de Javier Tebas et du Real Madrid. Manchester City et le PSG ont été dénoncés par La Liga présidée par Tebas pour avoir violé le fair-play financier, ce qui ne plaît pas au président du club de la capitale : "Tebas qui ? Je ne donne de leçons à personne et je n'interfère pas avec les autres clubs ou ligues. Il est impoli de prétendre dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Je n'accepte pas de leçons de ceux qui considèrent la Ligue des champions comme une menace pour leur championnat. J'ai un projet à construire, dans le respect de chacun".

Enfin, Nasser Al-Khelaïfi a ouvertement attaqué la Super League et le Real Madrid, en première ligne pour sa mise en création : "Je respecte les grands clubs. Le Real a mérité la Ligue des champions : ils l'ont célébrée pendant des jours et ensuite ils veulent la tuer. J'aime voir l'Ajax en demi-finale, Tottenham en finale. Je me souviens avec émotion des premières sorties du PSG en Europe, à Salzbourg, avec des supporters torse nu dans un froid glacial. C'est l'âme du football. C'est injuste de le nier avec une ligue fermée. Nous ne laisserons pas cela se produire".