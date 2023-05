Lionel Messi a fait son retour à l'entraînement avec le PSG

Ce lundi, Lionel Messi était de retour à l'entraînement du Paris Saint-Germain avec le reste du groupe.

Depuis son voyage en Arabie saoudite après la défaite du Paris Saint-Germain face à Lorient, alors qu'un entraînement était prévu lundi dernier, Lionel Messi est au coeur des polémiques, et son message d'excuse n'a pas vraiment arrangé les choses auprès des supporters parisiens. L'international argentin a été suspendu mardi soir pour une durée de deux semaines par le club de la capitale et a ainsi manqué le déplacement à Troyes, lors duquel le PSG s'est imposé 3-1 dimanche soir.

Messi s'est entraîné ce lundi

Mais ce lundi, le club francilien a publié sur son compte Twitter une photo du septuple Ballon d'Or de retour à l'entraînement avec le reste du groupe parisien. Si le club n'avait rien communiqué au sujet de la suspension de l'Argentin, celle-ci pourrait avoir été réduite d'une semaine, comme l'explique le journaliste Manuel Terradillos.

Le club parisien recevra Ajaccio ce samedi, un match auquel pourrait finalement participer le champion du monde 2022. Reste à savoir s'il fera partie du groupe convoqué par Christophe Galtier et, s'il joue, quel accueil lui réservera le public du Parc des Princes. De son coté, L'Équipe assure que la suspension du joueur de 35 ans est levée et qu'il est donc disponible pour Ajaccio. Les dirigeants du club ne souhaitent pas voir cette tempête médiatique se prolonger, et les excuses de La Pulga auraient facilité les choses, menant à un accord pour un retour.