PSG : Adeyemi était bien présent face à Monaco et pourrait donner une réponse à la fin du mois

Dans quelques jours, Kylian Mbappé sera libre de s'engager dans le club de son choix gratuitement avant de le rejoindre en fin de saison. Pour pallier ce départ annoncé, et éventuellement celui de Mauro Icardi, que le PSG ne retiendra pas, le club de la capitale tente d'attirer Karim Adeyemi.

Alors que ses représentants sont venus à Paris au mois de novembre, Goal est en mesure de confirmer l'information de RMC Sports, selon laquelle l'attaquant du Red Bull Salzbourg est venu assister à la rencontre entre le PSG et Monaco dimanche soir au sein du carré VIP du Parc des Princes. Sur invitation de la direction sportive parisienne.

Dortmund tient la corde



Courtisé par plusieurs cadors européens dont Barcelone et le Bayern Munich (qui n'est désormais plus intéressé), l'avant-centre allemand est en contact très avancés avec le Borussia Dortmund qui tient la corde dans ce dossier. Il y a quelques semaines encore, il donnait sa priorité à l'Allemagne et à une étape intermédiaire avant de rejoindre un top club européen. À l'image de ce qu'a pu faire Erling Haaland avant lui.





Selon un proche du joueur, plusieurs clubs intéressés souhaiteraient connaître la décision du joueur avant la fin du mois de décembre. Donc dans quelques jours. De son côté, Adeyemi confie en privé être concentré sur sa fin de saison avec Salzbourg. Et la possibilité de le voir quitter l'Autriche durant le mercato d'hiver semble infime.