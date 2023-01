Programme, diffusion TV, Streaming… Tout sur la CHAN 2023 en Algérie

A partir de ce vendredi démarre en Algérie la CHAN, la compétition africaine qui réunit les meilleures sélections locales.

La première grande compétition des nations de l’année se tient entre le 13 janvier et 4 février en Algérie. C’est la 7e édition de la CHAN, le championnat d'Afrique des sélections locales. Les Algériens ont mis les petits plats dans les grands pour faire de cet évènement une grosse fête. Avec l’espoir que cette bonne organisation servira leur cause pour l’obtention de la CAN 2025 auprès de la CAF.

Quelle est la composition des groupes de la CHAN ?

Groupe A Groupe B Groupe C Algérie RD Congo Maroc (sous réserve) Libye Ouganda Soudan Ethiopie Cote d'Ivoire Madagascar Mozambique Sénégal Ghana Groupe D Groupe E Mali Cameroun Angola Congo Mauritanie Niger

Le calendrier complet de la CHAN 2023

Quand aura lieu la cérémonie d’ouverture de la CHAN ?

La cérémonie d’ouverture se tiendra ce vendredi au nouveau stade Baraki d’Alger, qui accueille 50000 supporters et qui a été bâti expressément pour cette occasion. La sélection A’ de l’Algérie y a évolué pour la première fois la semaine dernière en amical (contre le Ghana).

De nombreuses personnalités importantes ont été conviées à la cérémonie. Samuel Eto’o, Didier Drogba, Gianni Infantino et Patrice Motsepe devraient tous être présents. Et parmi les chanteurs censés animés la soirée il y aura le célèbre rappeur local, Soolking.

Pourquoi le Maroc ne participe pas à la CHAN ?

Double tenant du titre, le Maroc ne sera pas là pour défendre son trophée continental. L’équipe maghrébine ne peut se rendre à son camp de base à Constantine, via la compagnie Royal Air Maroc. L’autorisation finale du Royaume n’a pas été décrétée, alors qu’il y avait un accord de principe pour pouvoir se rendre en Algérie. Un contentieux politique oppose les deux nations maghrébines et les efforts faits pour un rapprochement n’ont manifestement pas porté leurs fruits.

Le forfait du Maroc s’ajoute à celui de l’Egypte. Les Pharaons n’ont jamais jugé utile de prendre part à cette compétition. Une autre équipe nord-africaine sera aussi absente du rendez-vous, à savoir la Tunisie. Les Aigles de Carthage sont suspendus pour avoir manqué les précédentes éditions.

Quel est le palmarès de la CHAN ?

Editions Pays hôte Vainqueur 2009 Cote d'Ivoire RD Congo 2011 Soudan Tunisie 2014 Afrique du Sud Libye 2016 Rwanda RD Congo 2018 Maroc Maroc 2020 Cameroun Maroc

Sur quelles chaines françaises voir la CHAN ?

C’est la chaine BeIn Sports qui a les droits de diffusion de la CHAN sur le sol français. Les rencontres de la compétition seront réparties sur ses différents canaux. Le match d’ouverture entre l’Algérie et la Libye (vendredi à 20h30) sera d’ailleurs retransmis sur BeIn Max 6. 65 autres pays ont aussi acquis les droits de diffusion de ce match.

Si vous êtes résident de l’Afrique subsaharienne, les rencontres vous seront proposées aussi sur Canal+ Sport Afrique. En Algérie, c’est la chaine A3 qui diffuse les différentes parties.

Comment voir la CHAN en streaming ?

Pour voir la CHAN en streaming, il vous suffit de vous connecter sur la plateforme BeIn Connect. Autrement, si vous bénéficiez d’un serveur IPTV, les matches seront disponibles sur les différentes chaines citées plus haut, sachant que dans certains pays comme la France cette option est soumise à la loi anti-piratage de la part de l’Arcom. A l’exception des fournisseurs IPTV légaux tels que Molotov. C’est donc à vos risques et périls.