Privé d'Alisson pour plusieurs semaines, Liverpool recrute Lonergan

a fait signer ce lundi un contrat d'un an à l'expérimenté gardien de but Andy Lonergan pour que celui-ci supplée Alisson. Jurgen Klopp a admis que l'international brésilien serait absent plusieurs semaines, suite à la blessure qu'il a contractée au mollet.

Alisson a été touché vendredi dernier alors qu'il tentait un dégagement lors du premier match du championnat des Reds face à Norwich City. Une rencontre gagnée finalement 4 buts à 1.

Jürgen Klopp has confirmed @Alissonbecker will be sidelined for ‘the next few weeks’ due to the calf injury he sustained on Friday.