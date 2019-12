Première défaite pour Mourinho, Chelsea et Leicester capitalisent

Cinq matches de Premier League se disputaient en début de soirée ce mercredi. Parmi ceux-ci, les Spurs ont cédé, contrairement à Chelsea et Leicester.

2-1

Buts : Rashford (6e, 49e), Alli (35e)

Invaincu depuis son arrivée sur le banc des Spurs, José Mourinho a manqué son retour à Old Trafford ce mercredi soir. Face à son ancienne équipe de Manchester United, le Portugais a assisté, impuissant, à la défaite de ses joueurs face à des locaux emmenés par un Marcus Rashford inspiré. L'international anglais s'est d'abord chargé de lancer les hostilités dès la 6e minute de jeu, expédiant une frappe du pied gauche imparable pour le portier adverse. Puis, ce même Marcus Rashford a trouvé la barre transversale avant de doubler la mise en seconde période. En effet, alors que Tottenham était revenu au score à la 35e minute par l'intermédiaire de l'homme en forme en la personne de Delle Alli, l'attaquant des Red Devils faisait chavirer le Théâtre des Rêves en transformant un pénalty dès le retour des vestiaires (49e). Grâce à ce succès, les locaux remontent à la 6ème place au classement, tandis que José Mourinho et Tottenham restent englués à une inconfortable 8ème place.

2-1

Buts : Abraham (24e), Trézéguet (41e), Mount (48e)

Surpris à domicile par les Hammers lors de la journée précédente (0-1), les Blues devaient se racheter ce mercredi soir, de nouveau face à leurs supporters. Si tout n'a pas été parfait pour les hommes de Frank Lampard, la prestation a été suffisante pour assurer l'essentiel et reprendre leur marche en avant. Comme souvent, c'est l'international anglais Tammy Abraham, meilleur buteur du club cette saison, qui a mis les Londoniens sur de bons rails en ouvrant la score dès la 24e. Toutefois, Aston Villa faisait passer un frisson dans les travées de Stamfrod Bridge, quand Trézéguet égalisait peu avant la pause (41e). Mais une fois n'est pas coutûme lors de cet exercice 2019-2020, Chelsea a été sauvé par sa jeunesse dorée. Cette fois, c'est Mason Mount qui délivrait les locaux en inscrivant sa 5ème réalisation en championnat à la 48e. Grâce à ce succès, les Blues sont quatrièmes au classement avec 29 points au compteur, soit 11 de moins que , leader incontesté.

Leicester 2-0

But : Vardy (55e), Maddison (90e)

Au milieu des cadors du championnat anglais, les Foxes, eux, continuent à déjouer les pronostics. Grâce à un nouveau but inscrit sur pénalty par l'attaquant Jamie Vardy, le meilleur buteur du championnat, les hommes de Brendan Rodgers se sont de nouveau imposés à domicile. En toute fin de match, Maddison ajoutait un second but au tableau d'affichage et scellait définitivement la victoire de Leicester. Habitués à se faire peur, les locaux n'auront certes pas soigné leur différence de buts ce mercredi soir, face à une formation pourtant lanterne rouge de . Mais l'essentiel était ailleurs, puisque ce succès net et sans bavure leur permet de reprendre leur deuxième place au classement aux dépens de , qu'ils devancent désormais de 3 points. La belle histoire se poursuit.