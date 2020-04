Premier League - Wilshere ne voulait pas signer à Arsenal

Le milieu de terrain n'avait que neuf ans quand les Gunners lui ont proposé de les rejoindre, mais il n'était alors pas très excité à cette idée.

Jack Wilshere a révélé qu'il était réticent à rejoindre lorsqu'il a reçu une offre du club. Le milieu de terrain n'avait que neuf ans lorsqu'il est entré chez les jeunes des Gunners et est devenu le plus jeune joueur du club en lorsqu'il a fait ses débuts à l'âge de 16 ans.

L'intéressé, qui a fait près de 200 apparitions à Arsenal avant de partir pour en 2018, jouait pour Luton lorsqu'on lui a demandé de faire le déplacement.

Wilshere a trouvé l'offre étrange et n'était pas intéressé à rejoindre l'équipe du nord de Londres dans un premier temps, mais a fini par l'accepter à la dernière minute.

"Je jouais pour Luton, nous jouions contre Barnet et l'arbitre était en fait un scout pour Arsenal, a-t-il déclaré au podcast de Lockdown Tactics. Il est ensuite venu voir mon père et lui a dit qu'il voulait que je l'accompagne. Il n'a même pas dit que c'était un essai. Il voulait juste me faire signer pour Arsenal.

"C'était étrange parce qu'il devait y avoir une sorte de fenêtre de transfert où ce genre de chose pouvait arriver mais, je vais être honnête avec vous, je ne voulais pas y aller.

"J'étais à 15 minutes de Luton pour aller à Londres tous les jours. Mon père, avec son travail, il devait finir tôt. Il ne me mettait pas la pression mais à l'époque, je ne savais pas quoi faire. Je m'en souviens très bien, j'avais neuf ans et j'étais dans le parc avec mon copain.

"Mon père s'est arrêté dans sa petite camionnette rouge et m'a dit : 'C'est ton dernier jour, tu dois prendre une décision'. J'ai dit à mon pote : 'Laisse tomber. Je vais à l'Arsenal', et le reste, c'est de l'histoire. C'était un peu juste pour mon père parce qu'on n'avait pas grand-chose quand on était petit, il était plombier.

"Il finissait le travail à 16 heures, puis on sortait et il fallait une heure pour aller à Londres depuis chez moi, et c'était trois fois par semaine depuis que j'avais 10 ans."