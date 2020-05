Premier League - Pochettino : "Je suis très heureux que Mourinho soit à Tottenham"

Remplacé par José Mourinho sur le banc des Spurs, Mauricio Pochettino s'est dit "très heureux" de la nomination du Portugais.

L'ancien entraîneir de , Mauricio Pochettino, se dit heureux que José Mourinho ait été nommé pour le remplacer sur le banc des Spurs, alors que l'Argentin a admis en plaisantant qu'il avait toujours pensé qu'il serait le successeur de Mourinho, et non l'inverse.

Pochettino a été licencié par les Spurs en novembre, le club occupant alors la 14e place de la . Il a été remplacé par Mourinho, qui a depuis fait passer les Spurs à la huitième place avant que le championnat ne soit suspendu en mars à cause du coronavirus.

Pochettino dit que Mourinho et lui ont partagé une amitié remontant à leur époque en , lorsque le Portugais était au et l' à l' .

Plus d'équipes

Pendant cette période, Pochettino était largement lié au travail de Mourinho au Real Madrid, mais l'ancien patron des Spurs a minimisé ces liens en déclarant : "Mes enfants dorment en pyjama de l'Espanyol toutes les nuits, il m'est donc très difficile de penser à changer de club".

Mourinho a envoyé un cadeau à Pochettino pendant le séjour du duo en Espagne, marquant ainsi le début d'une amitié qui se poursuit aujourd'hui.

"C'était une très belle bouteille de vin rouge français pour moi et deux kits du Real Madrid, a déclaré Pochettino. José a dit : 'OK, c'est pour vos enfants à partir de maintenant'.

"Nous avons gardé une bonne relation depuis lors et je suis très heureux qu'il soit à Tottenham, pour me remplacer. Je suis également heureux d'avoir quitté le club dans l'état où nous l'avions laissé et il est certainement très reconnaissant de la façon dont nous avons contribué à la construction du club, qui est maintenant son club."

Pochettino a ajouté : "J'ai toujours pensé que je le remplacerais. Il était au Real Madrid. Je lui dis : 'Oh, peut-être qu'un jour je pourrai prendre ta place au Real Madrid', mais regarde comment la vie se déroule. Il a pris ma place à Tottenham. Incroyable, hein ?"

L'intéressé a également révélé que, pendant cette période sans poste, il a parlé à des gens comme Mourinho et Unai Emery, car il cherche à affiner son approche pour son retour dans le jeu. En fait, Pochettino a dit qu'il avait été repéré dans un café avec l'ancien technicien d' Emery, ce qui a attiré quelques curieux.

"Avant la pandémie, moi et Jésus (Perez, son ancien assistant des Spurs) avons rencontré l'Unai pour un café, pour parler et partager nos expériences", a-t-il ajouté.

L'article continue ci-dessous

"Nous travaillions dans différents clubs, nous étions chez l'ennemi, et les gens passaient devant en disant : 'Unai, Pochettino et Jésus partagent maintenant un café !' C'était à Cockfosters [dans le nord de Londres]. C'était très drôle.

"Ce fut un moment incroyable pour tout revoir et analyser : les sessions de formation, les matchs, notre méthodologie, nos modèles de formation ... pour concevoir des travaux spécifiques et collectifs. Et, bien sûr, essayer de s'adapter à la nouvelle normalité, être prêt à toute éventualité, parce que les exigences vont être complètement différentes.

"Nous attendons avec impatience le prochain poste. Le football est très dynamique et vous devez être prêt pour le moment où l'offre apparaît. Nous sommes prêts. Après six mois, nos réservoirs sont complètement remplis."