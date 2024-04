Premier League : Openda fait un tabac

Chelsea et Liverpool sont tous deux sur les traces d'un nouvel avant-centre cet été, il s'agit de Lois Openda.

L'attaquant du RB Leipzig Lois Openda est l'un des joueurs les plus demandés du marché des transferts à l'approche de l'été. L'international belge a connu une saison prolifique en Bundesliga après avoir mené le RC Lens à un point du PSG tout en haut du classement de la Ligue 1 la saison dernière.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Chelsea et Liverpool suivent l'attaquant, qui s'est imposé comme le meilleur buteur du RB Leipzig cette saison, devant Benjamin Sesko. Le développement d'Openda a été impressionnant ces dernières années.

Openda vers la Premier League ?

La légende d'Arsenal, Thierry Henry, a eu un impact sur le jeu d'Openda. La légende française l'a en effet conseillé lorsqu'il était entraîneur des attaquants de l'équipe nationale belge. "Je me mets trop de pression en pensant que je dois absolument marquer. Ce n'est pas nécessaire et c'est quelque chose que Thierry Henry m'a également transmis lorsqu'il faisait encore partie du staff technique. Il m'a dit que j'étais trop tendu quand je touchais le ballon et que je devais rester plus calme", a-t-il déclaré à Pickx Sports en février.

"Des joueurs comme Erling Haaland, Kylian Mbappé et Harry Kane ont une mentalité de tueur et l'ambition d'être les meilleurs. Je veux aussi cultiver cette mentalité. Je veux devenir l'un des meilleurs attaquants du monde et je sais que je peux le faire grâce à la confiance que j'ai."