Premier League : Nike dévoile le ballon de la saison 2022-23

Nike a remonté le temps jusqu'à la saison inaugurale de la Premier League pour concevoir le ballon officiel de la saison prochaine. Pour célébrer le 30e anniversaire de la Premier League, le ballon utilise le même graphique et la même couleur qu'en 1992, associés à la technologie moderne de la gamme de football Nike Flight.

La technologie Nike Aerowsculpt, avec ses rainures moulées sur la peau extérieure du ballon, permet d'obtenir un vol plus précis et plus régulier. Le ballon est orné de graphiques X dorés et de détails rouges qui le font ressortir du ballon blanc. Les graphismes caractéristiques de la Premier League complètent le look de cette revisitation d'un ballon de la vieille école.

Prix et modalités d'achat du ballon

Vous pouvez acheter le ballon de match officiel de la saison 2022-23 de la Premier League sur la boutique Nike au prix de 152€. Il sera disponible à partir du 15 juillet.