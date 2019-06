Premier League - Newcastle : Mourinho ne viendra pas

L'ancien entraîneur de Chelsea et Manchester United ne semble pas emballé à l'idée de rejoindre Newcastle suite au départ de Rafael Benitez.

Cité parmi les potentiels successeurs de Rafael Benitez sur le banc de , José Mourinho a laissé entendre qu'il n'y avait aucune chance pour qu'il rejoigne les Magpies. Le Special One a en effet affirmé qu'il avait besoin d'un club qui ambitionnait de gagner des titres, ou au moins de jouer les premiers rôles en championnat.

Le Portugais, libre depuis son départ de en décembre dernier, semble aujourd'hui prêt à relever un nouveau challenge. "La seule chose que je sais est que je ne veux pas, a-t-il déclaré à The Coaches' Voice. Je suis assez pathologique dans le sens où je dois jouer pour gagner.

"Après, si je ne gagne pas, c'est mon problème et celui des joueurs, du club, de la structure mais j'ai besoin d'un projet où le sentiment est de jouer pour gagner. Si quelqu'un me donne un magnifique contrat de dix ans avec l'objectif de rester dans la première partie de tableau et si vous terminez septième, huitième ou neuvième c'est parfait, alors ce n'est pas pour moi. C'est ma nature. Mon prochain objectif est de me battre pour gagner."

Les réticences du propriétaire Mike Ashley à investir sur le marché des transferts laisse peu de doutes sur l'issue. Ce manque d'investissement serait déjà l'une des raisons du refus de Benitez de prolonger l'aventure et le remplacement du technicien espagnol devra certainement être bouclé avec un budget serré.

L'arrivée de Miguel Almiron en janvier contre environ 22 millions d'euros a pu laisser croire l'inverse aux supporters, mais cela ne semble pas devoir durer. La proposition de rachat du Cheikh Khaled bin Zayed est toujours dans l'air mais le départ de Benitez laisse supposer qu'Ashley n'est pas vendeur.

Plutôt une sélection nationale pour Mourinho ?

Dans le même temps, Mourinho reste sans banc de touche depuis de longs mois et a récemment laissé entendre qu'il pourrait se décider à prendre en main une sélection nationale. "Je veux participer à de nouvelles compétitions. Je pense à la Coupe du Monde et aux championnats d'Europe. Pendant longtemps, j'ai eu envie d'essayer une telle aventure. En ce moment, je me vois plus dans une équipe nationale qu'avec un nouveau club", annonçait-il la semaine passée à Eleven Sports.