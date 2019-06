Mourinho donne des indices sur son futur : "Je me vois plus à la tête d'une équipe nationale que d'un club"

Après avoir remporté des trophées dans quatre pays européens différents, le Portugais a révélé qu'il ne se voyait pas forcément à la tête d'un club.

Evincé de en décembre dernier, José Mourinho est toujours sans club. L'entraîneur portugais prévoyait certainement de retrouver une équipe pour débuter la nouvelle saison, mais c'est visiblement mal embarqué. La majorité des postes ont déjà été pourvu, et il ne reste quasiment aucun siège disponible. L'ancien technicien de risque donc de commencer la nouvelle saison sans poste et de devoir attendre une opportunité.

Alors qu'il avait indiqué il y a quelques semaines qu'il aimerait découvrir un nouveau championnat majeur et ajouter un nouveau titre à son palmarès, ouvrant donc la porte à la mais aussi à la , José Mourinho a de toute évidence changé son fusil d'épaule. Dans une interview accordée au Broadcast Eleven Sports, l'entraîneur portugais a confessé qu'il ne se voyait pas forcément diriger un club, mais qu'il était peut-être de temps de devenir sélectionneur.

"Le ? Pas nécessairement"

L'article continue ci-dessous

"Je veux participer à de nouvelles compétitions. Je pense à la Coupe du Monde et aux championnats d'Europe. Pendant longtemps, j'ai eu envie d'essayer une telle aventure. En ce moment, je me vois plus dans une équipe nationale qu'avec un nouveau club. Le Portugal est-il la bonne équipe pour moi ? Pas nécessairement", a expliqué José Mourinho. Une nouvelle surprenante qui risque toutefois de décevoir les supporters portugais qui rêvent depuis des années de voir le Special One diriger la sélection nationale.

"Ce que j'aimerais faire, c'est de remporter un cinquième titre dans un pays différent ou une avec un troisième club. Je ne le ferais pas juste pour ça. Je ne vais que là où un projet me convainc. Je veux être heureux, pas nécessairement gagner, je veux être heureux et je ne veux pas accepter une proposition sans en être convaincu, c'est ce que j'ai toujours pensé. C'est pourquoi si [un club] me disait aujourd'hui, il n'y a pas de conditions pour gagner, mais nous voulons que vous créiez les conditions pour gagner, alors je l'évaluerais", a précisé le Special One.

Vainqueur de la avec Chelsea, de la avec l' , de la Nos avec le et de la avec le , José Mourinho a déjà connu beaucoup de clubs et les possibilités sont limitées. Seul le PSG, le et Dortmund semblent en accord avec son but de remporter un cinquième championnat différent et une Ligue des champions avec son nouveau club. En attendant, le Special One va devoir prendre son mal en patience.