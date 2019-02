Premier League : Manchester City-Arsenal | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Voici toutes les infos pratiques sur la rencontre de la 25ème journée de Premier League entre Manchester City et Arsenal.

Manchester City reçoit Arsenal ce dimanche dans le cadre de la 25ème journée de Premier League.

Dauphin de Liverpool et situé à 5 points des Reds, les joueurs dirigés par Pep Guardiola voudront mettre la pression sur ceux de Klopp en s'imposant contre les Gunners. En effet, Liverpool ne jouera que lundi soir, à West Ham.

Quatrième de Premier League, Arsenal est lui dans la course pour une qualification à la prochaine Ligue des champions avec 47 points au compteur, le même total que Chelsea. Pour le groupe d'Unai Emery, un succès contre les champions en titre signifierait un bel exploit.

Match Manchester City vs Arsenal Date Dimanche 3 février 2019 Horaire 17:30

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1.

EFFECTIFS ET COMPOS

Pour cette rencontre, Pep Guardiola devra se passer des services de Vincent Kompany. Benjamin Mendy demeure lui incertain selon le technicien catalan.

"Aujourd'hui (hier), à l'exception de Vinnie, les autres ont suivi un entraînement. Je ne sais pas [si Mendy sera apte à affronter Arsenal]. Après les minutes où il a joué contre Burton, il s'est retrouvé sans entraînement pendant deux ou trois jours. Lors des deux dernières séances, il a pu s'entraîner et nous verrons au jour le jour", a expliqué Guardiola en conférence de presse.

Compo probable : Ederson - Danilo, Laporte, Stones, Walker - Fernandinho, De Bruyne, David Silva - Sané, Sterling Aguero.

Du côté d'Arsenal, les blessures sont nombreuses. Hector Bellerin a subi mercredi une opération chirurgicale réussie en Espagne pour réparer une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche et a maintenant commencé le programme de récupération selon le site officiel d'Arsenal.

Sokratis et Welbeck sont forfaits tandis que Mkhitaryan et Maitland-Niles pourraient être convoqués en fonction de l'évolutions des blessures (au pied et au genou droit).

Compo probable : Leno - Monreal, Koscielny, Mustafi, Maitland-Niles- Torreira, Iwobi, Suarez, Ozil - Aubameyang, Lacazette.