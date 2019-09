Premier League - Liverpool se fait peur à Chelsea (2-1)

Alors qu'ils pensaient avoir fait le plus dur en menant 2-0, les Reds se sont fait peur en fin de match mais l'ont finalement emporté à Chelsea (2-1).

s'est imposé ce dimanche à à l'issue d'une rencontre particulièrement animée et marquée par trois buts magnifiques. Des réalisations d'Alexander-Arnold et Firmino en première période ont permis aux Reds de prendre les trois points, malgré le forcing de Chelsea en fin de match, après la réduction du score de N'golo Kanté.

Après une entame de match intense de la part des deux équipes, le latéral droit de Liverpool trouvait la faille d'une frappe imparable en pleine lucarne sur un coup-franc joué à deux depuis l'entrée de la surface. Une mauvaise nouvelle qui en appelait une deuxième pour les Blues puisque dans la foulée Emerson cédait sa place à Marcos Alonso sur blessure.

Des Blues qui pensaient revenir rapidement, d'abord par Tammy Abraham, l'attaquant en forme du moment, mais ce dernier manquait son duel devant Adrian alors que Mount semblait mieux placé (24e). Quelques minutes plus tard à la suite d'un cafouillage, Azpilicueta finissait de près mais le but était finalement refusé par la vidéo pour un hors-jeu du même Mount au départ de l'action.

Liverpool n'en demandait pas tant et assommait les locaux dans la foulée sur un nouveau coup-franc. Robertson trouvait un Firmino bien seul dans la surface et qui n'avait plus qu'à conclure de la tête (30e). Les Reds rejoignaient ainsi les vestiaires avec deux buts d'avance et les Blues avec deux joueurs blessés puisque Christensen, touché au genou, était contraint de laisser sa place à Zouma (42e).

Le début de la seconde période était en faveur des visiteurs, mais ni Firmino ni la déviation d'Azpilicueta - proche du csc - ne permettaient d'alourdir le score. Alors qu'ils semblaient empruntés physiquement, les joueurs de Chelsea parvenaient alors à revenir dans la rencontre grâce à un exploit individuel de N'golo Kanté, qui s'infiltrait dans la défense adverse avant de déclencher une frappe qui trouvait la lucarne d'Adrian (71e).

La physionomie du match s'inversait alors complètement et les protégés de Frank Lampard reprenaient le contrôle du jeu et poussaient pour revenir tandis qu'en face, les coéquipiers de Van Dijk semblaient de plus en plus fébriles. Malgré l'entrée en jeu de Michy Batshuayi et plusieurs belles opportunités dont une reprise non cadrée de Mount (90e), le score névoluera plus.

Liverpool reprend ses cinq points d'avance sur en tête du classement avec ce sixième succès en autant de rencontres. Chelsea de son côté pointe désormais à la onzième place avec huit points.