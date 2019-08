Premier League - Jürgen Klopp veut faire une pause après Liverpool

L'entraîneur allemand des Reds a évoqué son avenir personnel et son intention de prendre du recul à la fin de son contrat en juin 2022.

Jürgen Klopp a livré quelques indications à propos de son avenir personnel. Présent sur le banc des Reds depuis automne 2015, l'entraîneur allemand a fait part de son envie de faire une pause à la fin de son contrat avec le club de la Mersey. Pour rappel, le coach de 52 ans est encore sous contrat jusqu'en 2022.

Dans un entretien accordé à Kicker, l'ancien technicien de Dortmund a confié son intention de se mettre en congé par rapport au métier d'entraîneur qu'il exerce depuis plus de quinze ans. "Si je décide moi-même que je ne peux plus continuer, je ferai une pause et cette année-là, je devrai prendre une décision définitive [s’il veut continuer du tout]."



Klopp estime qu'il ne peut faire progresser son équipe que s'il est à 100%, ce qui conditionne sa détermination à continuer ou non l'aventure sur les bancs. "J'ai une énergie absolue, mais j'ai un problème : je ne peux pas me donner un peu ou pas assez. Je dois être à 100% ou rien."

L'article continue ci-dessous

Une pause salvatrice ?

"Mais il y a de fortes chances pour que mon niveau d'énergie augmente à nouveau [après cette fameuse pause] et que je puisse ensuite faire le travail comme je le souhaite", a indiqué l'entraîneur vainqueur de la avec la saison dernière.

Son équipe a très bien débuté la saison avec trois succès en autant de rencontres en (Norwich, et ) mais aussi avec le titre remporté lors de la Supercoupe d'Europe contre , aux tirs au but.