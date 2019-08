Liverpool, Klopp espère que la Super Ligue Européenne "n'aura jamais lieu"

L'entraîneur allemand pense qu'il y a déjà trop de matches de football chaque année et que les fans pourraient tourner le dos au football.

Le football mondial cherche sans cesse à se renouveler et à combler les fans du monde entier avec un maximum d'affiches de rêves. Dans ce but, et pour bien d'autres raisons davantage économiques en faveur des plus grands clubs européens, l'ECA et l'UEFA ont pensé à changer le système de la et à créer une Super Ligue Européenne voyant s'affronter les meilleurs clubs européens plus régulièrement.

Une réforme qui mettrait en difficulté les compétitions nationales et surtout qui ne permettraient plus à ces dernières d'offrir autant de strapontins européens à ces ressortissants. L'idée de Super Ligue Européenne divise parmi les observateurs et les acteurs du football mondial. Alors que Pep Guardiola avançait que cette réforme "tuerait" les championnats nationaux, Jürgen Klopp s'est lui aussi montré réfractaire envers la Super Ligue Européenne.

"Les instances craignent une journée sans football"

"J'espère que cette Super Ligue Européenne n'aura jamais lieu. Avec le déroulement actuel de la Ligue des champions, le football est un excellent produit, même avec la . Pour moi, la Ligue des champions est la Super Ligue, dans laquelle on ne finit pas toujours par affronter les mêmes équipes. Bien sûr, c'est important économiquement, mais pourquoi devrions-nous créer un système dans lequel affrontera le pendant 10 années consécutives ? Qui veut voir cela chaque année ?", a affirmé l'Allemand dans une interview accordée à Kicker.

"La FIFA et l'UEFA continuent d'élargir les tournois à un plus grand nombre de participants. Apparemment, ils craignent une journée sans football. Mais je pense que c'est l'inverse. Finalement, le public dira : 'Je ne regarde pas ceci ou cela non plus'. Nous avions l'habitude de passer deux ou trois semaines sans football en hiver. Nous avions donc le saut à ski, le ski alpin, le biathlon, et en , avec sa variété de sports populaires, ce ne serait pas un problème. Beaucoup de gens essaient d'obtenir la plus grande part du gâteau possible. C'est assez courant dans la vie, sauf que dans le football, c'est sur le dos des joueurs", a ajouté l'entraîneur des Reds.

Jürgen Klopp le clame haut et fort, la Super Ligue Européenne n'est pas une bonne idée. Qui plus est, l'Allemand a une nouvelle fois soulevé un problème qu'il s'entête à défendre : le repos des joueurs. En effet, Jürgen Klopp avait déjà indiqué que les joueurs disputaient trop de matches par saison avec les nombreuses compétitions de clubs additionné aux matches internationaux et notamment aux matches amicaux avec les sélections nationales. Plus que jamais, Jürgen Klopp se veut être la voix des joueurs mais surtout la voix du peuple.