Premier League - Guardiola : "Nous devons répondre coup pour coup en Premier League"

L'entraîneur citizen a estimé que ses joueurs devaient remporter leurs cinq derniers matches pour remporter la Premier League devant Liverpool.

La course au titre continue en , alors que et se sont imposés ce dimanche, respectivement contre (3-1) et (2-0). Les Reds comptent toujours deux points d'avance sur les Skyblues, qui ont toutefois un match en retard à disputer, sur la pelouse d'Old Trafford, le 24 avril prochain.

Alors que Liverpool aura un calendrier qui peut paraître relativement ouvert (Cardiff, , et ), Pep Guardiola a déclaré qu'il avait confiance en ses joueurs pour remporter leurs cinq rencontres (parmi lesquelles et United). "Bien sûr que nous pouvons perdre, nous ne sommes pas invincibles", a estimé l'entraîneur espagnol. "Nous avons des points faibles. Mais nous avons fait deux saisons et gagné 183 points, et il ne reste que cinq matches."

"Pourquoi devrais-je douter de mes joueurs ? Je ne doute jamais d'eux. Le quadruplé ? C'est une pression incroyable. Nous devons répondre coup pour coup en Premier League. Nous pensons que Liverpool va gagner tous les matches. Nous devons gagner tous les matches. Des matches difficiles, mais nous avons notre destin entre les mains. Nous voulons gagner ces cinq derniers matches et penser que nous avons gagné deux trophées au lieu d'un."

Du côté de Liverpool, Mohamed Salah s'est lui aussi voulu ambitieux, dans la foulée d'une nouvelle prestation réussie, pour celui qui a marqué dans un deuxième match de Premier League consécutif après une longue disette. "Je pense oui [que quatre victoires suffiraient à être champions]", a-t-il dit après la rencontre au micro de Sky. "Nous devons nous concentrer sur nos matches. Nous espérons que que Man City va perdre des points. La Premier League est la chose la plus importante pour moi."

Prochaine étape de la lutte entre les deux géants anglais, le week-end prochain avec la 35e journée. Manchester City recevra Tottenham ce samedi (13h30), tandis que Liverpool se déplacera à Cardiff dimanche (17h).