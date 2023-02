Premier League : Gary Neville refroidit les ardeurs de Manchester United

Pragmatique, l'ancien Red Devil a jugé les chances de remporter le titre de l'équipe d'Erik Ten Hag cette saison.

Les Red Devils ont réussi à prendre les trois points à Elland Road dimanche après-midi, Marcus Rashford et Alejandro Garnacho ayant marqué des buts en fin de match pour sceller une victoire 2-0. Erik Ten Hag sera sans doute ravi de cette victoire, d'autant plus qu'il a laissé au repos les défenseurs Lisandro Martinez et Raphael Varane, tout en donnant des titularisations surprise à Harry Maguire et Luke Shaw dans le cœur de la défense.

"Man Utd n'est pas dans la course au titre"

Gary Neville pense que le choix de l'équipe du Néerlandais en dit long sur sa confiance dans les chances de titre de son équipe en Premier League, et a par conséquent suggéré qu'il avait déjà un peu la tête sur le match aller des barrages de la Ligue Europa contre le FC Barcelone ayant lieu jeudi prochain. S'exprimant sur Sky Sports après le match, la légende de United a déclaré : "Je pense sincèrement qu'ils ne sont pas dans la course au titre de Premier League".

"Je me disais qu'Erik ten Hag a donné la priorité au match contre Barcelone cette semaine. Il a mis Martinez et Varane sur le banc et les a gardés pour Barcelone et a fait jouer Shaw et Maguire en défense centrale. S'il pensait pouvoir gagner la Premier League, il donnerait évidemment la priorité à ce match, donc je pense que même lui pense que le titre est hors de portée", a ajouté Gary Neville.

"Ten Hag a donné la priorité à Barcelone"

"Il s'en est bien tiré aujourd'hui et ça a marché, mais je ne pense pas qu'ils puissent gagner la Premier League. Ils ont tellement de matchs à disputer et je ne pense pas qu'ils soient au niveau de Manchester City et d'Arsenal en ce moment", a conclu l'ancien latéral de Manchester United.

Même si les Red Devils reviennent à cinq points d'Arsenal, qui est en tête du classement et qui marque le pas depuis maintenant deux semaines, les Gunners ont disputé deux matchs de moins que Manchester United, tandis que Manchester City, qui a deux points d'avance sur les Red Devils et est deuxième au classement a un match en moins.

La meilleure chance de Manchester United de remporter un trophée pourrait bien se trouver dans une des Coupes, avec la finale de la Carabao Cup déjà assurée et la FA Cup toujours en jeu, ainsi que l'Europa League. Manchester United affrontera le Barça au Camp Nou jeudi avant de recevoir Leicester City en Premier League trois jours plus tard.