Premier League - Chelsea et United déroulent, Leicester battu par Southampton

Chelsea et United l'ont largement emporté ce samedi sur leur pelouse contre Burnley et Norwich, tandis que Leicester s'est fait surprendre.

- : 3-0

Buteurs : Jorginho (27e,sp), Abraham (38e), Hudson-Odoi (49e)

Plus d'un mois qu'ils attendaient ça : une victoire à domicile en . Les Blues de Frank Lampard l'ont obtenue ce samedi face à des Clarets en grande difficulté pendant toute la rencontre. L'ouverture du score venait d'un penalty obtenu par le très virevoltant Willian, très en vue sur son côté gauche.

L'inévitable Tammy Abraham signait ensuite son 13e but de la saison de la tête sur un centre de Reece James, avant que les spectateurs de Stamford Bridge n'assistent à une grande première. Titulaire en l'absence de Pulisic, Callum Hudson-Odoi inscrivait le premier but de sa carrière en championnat sur un très bon centre de Cesar Azpilicueta au retour des vestiaires.

Malgré plusieurs occasions en seconde période, les Blues n'aggravaient plus le score, la faute notamment à un Pope décisif à plusieurs reprises. Les hommes de Frank Lampard renforcent ainsi leur quatrième place.

-Norwich : 4-0

Buteur : Rashford (27e, 52e sp), Martial (54e), Greenwood (76e)

Bonne opération également pour les Red Devils, larges vainqueurs du promu Norwich à Old Trafford. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer se mettaient à l'abri grâce à deux réalisations de Marcus Rashford avant que deux autres hommes en forme ne s'illustrent également : Anthony Martial puis le très jeune Mason Greenwood.

Les coéquipiers de Harry Maguire, titulaire malgré sa récente blessure, récupèrent ainsi leur cinquième place aux dépens de Sheffield United, toujours à cinq points de Chelsea.

Leicester- : 1-2

Buteurs : Praet (14e) ; Armstrong (19e), Ings (82e)

Coup d'arrêt en revanche pour les Foxes, battus par les Saints sur leur pelouse. Si Denis Praet, titulaire à la place de son compatriote Youri Tielemans dans l'entrejeu avait ouvert le score, les coéquipiers de Jamie Vardy n'auront pas su conserver cet avantage bien longtemps ni faire à nouveau la différence par la suite.

Ils ont même fini par céder en fin de match et cèdent trois points précieux dans la course au podium et pourraient voir leur passer devant en cas de victoire à ce dimanche (17h30).

- : 1-0

Buteur : Richarlison (38e)

L'article continue ci-dessous

Les Toffees continuent leur remontée depuis l'arrivée sur le banc de Carlo Ancelotti grâce à leur duo d'attaquants Calwert-Lewin-Richarlison. C'est cette fois le Brésilien qui leur a offert un succès qui les replace en 11e position au classement.

- : 1-1

Buteurs : Dendoncker (14e), Almiron (7e)

Rapidements menés par les Magpies, les hommes de Nuno Espirito Santo sont très vite revenus au score mais sans pour autant parvenir à l'emporter. Doublés au classement par Sheffield United, ils perdent également deux points sur Manchester United et Chelsea.