Premier League | Calendrier, Horaire, classement : l'incroyable lutte pour le titre entre Liverpool et Manchester City

Au coude à coude, Liverpool et Manchester City sont engagés dans une lutte acharnée pour le titre de champion d'Angleterre.

Parce qu'elle est le berceau du football, l' continue de prendre la lumière, tous les ans, quel que soit son bilan sur la scène européenne. Cette année, il s'avère justement que ses résultats sont franchement bons, avec deux représentants dans les derniers carrés des Coupes d'Europe, mais même sans cela, le Royaume se contenterait sans problème de rester en vase clos, concentré sur ses affaires, et on comprend pourquoi.

Ce championnat n'est pas seulement le plus riche du monde, il est aussi le plus homogène et le plus intense. C'est là que réside son charme, même sans Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé ou les quelques extraterrestres du circuit. Cette année, au-delà même du top 6 dont la hiérarchie devrait être mouvante et réarticulée jusqu'à la fin comme un Rubik's Cube, et sont engagés dans une lutte à couper le souffle pour la première place. Entre un nouveau-riche habitué à faire la loi ces dernières années et une place forte qui attend un titre depuis 1990, le mano a mano durera certainement jusqu'à la fin. Présentation de cet incroyable sprint final.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA PREMIER LEAGUE ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. Liverpool 34 85 +57 2. Manchester City 33 83 +64 3. 33 67 +30 4. 33 66 +26 5. 34 66 +21 6. 33 64 +19

Liverpool mène donc la danse avec deux petits points d'avance sur Manchester City. Jusque-là, tout semble très clair, et très avantageux pour les Reds. Mais l'équipe de Jürgen Klopp compte un match en moins à jouer dans son calendrier d'ici la fin de saison. Par ailleurs, les Reds sont toujours engagés en , où ils disputeront deux combats contre le Barça de Lionel Messi.

Derrière Liverpool et City, Tottenham, Arsenal, Chelsea et Manchester United se tiennent dans un mouchoir de poche.

QUEL EST LE CALENDRIER DE LIVERPOOL EN PL ?

Les quatre derniers rendez-vous des Reds en Premier League sont tous abordables : un déplacement à Cardiff (18e) et un autre à (15e), ainsi deux réceptions à Anfield : , dernier et relégué, et les Wolves de , huitièmes.

Les coéquipiers de Mohamed Salah seront certainement condamnés à faire un sans-faute dans ces 4 dernières rencontres. Mais la gestion physique et émotionnelle sera un autre critère à prendre en compte avec la Ligue des champions qui viendra s'ajouter à ce menu plutôt light de prime abord. Les deux chocs contre le Barça auront lieu avant et après Liverpool. La finale, elle - si elle a lieu -, se déroulera le 1er juin.

QUEL EST LE CALENDRIER DE MANCHESTER CITY EN PL

Le champion en titre a plus de points à gagner, donc, avec cinq matches au compteur. Mais le calendrier du club mancunien est autrement plus relevé que celui des Reds. Dès ce weekend, la bande à Guardiola, certainement portée par un esprit de revanche, retrouvera Tottenham quatre jours après l'élimination en Ligue des champions contre les Spurs. Puis elle se déplacera à Old Trafford, trois jours plus tard, pour un derby mancunien bouillant avant de terminer par trois matches plus simples d'apparence : , Leicester et . Pour le reste, plus de Ligue des champions mais une finale de contre le 18 mai, quand le bal sera fini.

On y verra donc plus clair après le derby de Manchester. Un comble pour United, d'ailleurs, parce que l'autre club de la ville n'est pas que le rival local de City. Il est aussi et surtout l'ennemi juré de Liverpool. Devenir l'arbitre de ce duel est donc la pire des punitions pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer...