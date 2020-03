Premier League - Bruno Fernandes joueurs du mois après des débuts impressionnants avec Manchester United

L'international portugais a été récompensé pour ses excellentes prestations depuis son arrivée à Old Trafford en janvier.

Le milieu de terrain de Bruno Fernandes a été désigné joueur du mois de février en après avoir eu un impact important sur sa nouvelle équipe depuis son arrivée contre 55M€ cet hiver en provenance du SportingCP.

Le Portugais s'est rapidement adapté au football anglais, avec déjà deux buts et trois passes décisives sur cette période en championnat. Il est le premier joueur lusitanien à se voir remettre cette récompense depuis Deco avec . C'était en août 2008.

Il rejoint également Anthony Martial (septembre 2015), Zlatan Ibrahimovic (décembre 2016) et Marcus Rashford (2019) parmi les rares joueurs des Red Devils à avoir été récompensés ces dernières saisons.

"Depuis que je suis enfant, c'était un rêve de jouer pour Man United, et être là à Old Trafford est le plus grand rêve de ma carrière", a déclaré Fernandes après avoir terminé devant Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty et Nick Pope lors du vote final.

Plus d'équipes

"Quand vous arrivez dans un nouveau club, vous voulez toujours marquer, et le premier but est spécial. Peu importe la façon dont le but est marqué, mais la valeur du but est importante. Je suis content de mes débuts, mais je dois maintenant donner plus, faire mieux."