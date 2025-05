Real Madrid vs Celta Vigo

Le Real Madrid a réagi rapidement cet été après une saison sans trophée majeur

Cela s'est traduit par plus de 100 millions d'euros de dépenses avant la fin officielle de la saison européenne.

Le nouvel entraîneur Xabi Alonso semblait impatient de rejoindre les Merengues après la Coupe du Monde des Clubs pour se préparer, mais il aura au moins trois nouveaux joueurs pour renforcer ses options aux États-Unis. L'entraîneur basque pourra compter sur les arrivées d'Alvaro Carreras, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold.

Un milieu de terrain serait la prochaine option pour les Merengues, le manque de contrôle au milieu de terrain ayant posé problème la saison dernière. Alonso a annoncé le retour de Jude Bellingham à un poste plus bas, mais il semblerait qu'il soit impatient de voir arriver un autre joueur au milieu de terrain.

Le Real Madrid a été pressenti pour plusieurs milieux de terrain, dont Tijjani Reijnders, Martin Zubimendi et Angelo Stiller. Pourtant, selon Cadena SER, l'investissement pour un milieu de terrain est moins important au sein du club. Le club estime que le milieu de terrain est bien couvert et, même s'il étudie encore différentes options, l'urgence est moindre et il a exclu de dépenser beaucoup pour des joueurs comme Enzo Fernandez, Rodri Hernandez ou Alexis Mac Allister.

Il affirme que la Coupe du Monde des Clubs est un test. Si les choses ne fonctionnent pas au milieu de terrain, cette position pourrait changer. Sinon, le Real Madrid évaluera ses options pour renforcer ce poste, sans toutefois se prononcer définitivement sur un transfert.

Alonso se retrouve donc dans une position délicate. Il aura clairement à cœur de briller avec le Real Madrid pour ses débuts aux États-Unis, et un mauvais départ le mettra immédiatement sous pression. En même temps, réussir pourrait le priver d’un joueur dont il estime avoir besoin si le club y voit un argument pour ne pas investir.