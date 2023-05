Poussé dehors par le Barça, Ferran Torres s'accroche

D'importantes ventes sont attendues à Barcelone cet été, le club cherchant à générer des fonds en vue de la saison prochaine.

Une poignée de joueurs de l'équipe première pourrait être sur le billot, des joueurs comme Ansu Fati, Raphinha et Franck Kessie ayant tous fait l'objet d'un transfert de Barcelone au cours du mercato estival.

Ferran Torres est un autre joueur qui pourrait partir. Le joueur de 22 ans, qui a eu du mal à obtenir une place de titulaire sous les ordres de Xavi Hernandez cette saison, a suscité l'intérêt d'Arsenal et d'Aston Villa ces dernières semaines.

Cependant, MD a rapporté que Torres n'avait pas l'intention de quitter Barcelone cet été et qu'il voulait rester et se battre pour sa place au club. Dans la mesure où Fati et/ou Raphinha pourraient partir, Torres pourrait se retrouver dans une position plus élevée dans la hiérarchie.

Barcelone devra prendre des décisions difficiles cet été, car l'avenir à long terme du club est primordial. Même si Torres ne veut pas partir, il pourrait être contraint de le faire si le club a besoin de faire des ventes.