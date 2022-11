Pourquoi y a-t-il autant de temps additionnel dans cette Coupe du Monde ?

Depuis l’entame du Mondial, les arbitres ont tendance à allonger le temps additionnel. Une coïncidence ?

La Coupe du Monde en est désormais à quatre matches joués. Il y a eu quatre matches disputés et le dénominateur commun entre les différentes parties c’est les durées très longues de temps additionnel ? Un hasard, ou y a-t-il eu une consigne de passée.

64 minutes de temps additionnel en 4 rencontres

Alors que d’habitude, le temps ajouté en fin de rencontre ne dépasse pas en moyenne 5 minutes, cette fois cela tourne aux alentours de 9. 64 minutes en cumulé ! C’était particulièrement flagrant lors des trois matches de ce lundi. Le duel entre l’Angleterre et l’Iran a même duré pendant 205 minutes de jeu si l’on prend en compte les arrêts du jeu de la première période.

Est-ce qu’il y a eu une consigne passée aux arbitres pour faire durer les matches plus longtemps ? Oui et non. Le règlement reste le même. Il s’agit juste de comptabiliser toutes les interruptions qu’il peut y avoir. La FIFA veut maximum de temps de jeu réels. Tout temps perdu (faute, sortie, touche, etc...) sera décompté. Manifestement, les hommes en noir ont pris cette demande au pied de la lettre. C’est pourquoi les rencontres s’étirent et cela risque de se répéter tout au long du tournoi.

A noter qu’il n’y a pas eu d’incidence notable concernant le sort des parties. Les buts marqués dans les arrêts de jeu, comme des Iraniens ou des Néerlandais, n’ont pas impacté le résultat.