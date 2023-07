Pourquoi Randal Kolo Muani serait une belle prise pour le PSG

L'attaquant de l'Eintracht Francfort attire les convoitises sur ce mercato, à commencer par celles du PSG.

Annoncé parmi les pistes secondaires du côté du PSG pour renforcer son secteur offensif cet été, Randal Kolo Muani pourrait finalement être l'homme choisi par les Rouge et Bleu. Parce que les pistes menant à Victor Osimhen de Naples ou Harry Kane de Tottenham sont jugées trop chères ou trop difficiles à mener à bien, mais pas que.

Un attaquant déjà confirmé



Tous les supporters français se souviennent de ce terrible face à face remporté par Martinez dans les dernières secondes de la finale de la Coupe du monde. Un moment où l'ancien nantais s'est révélé au grand public, mais il ne faut pas pour autant occulter la saison brillante réalisée par celui qui est désormais régulièrement titularisé à la pointe de l'attaque des Bleus par Didier Deschamps. Un an à peine après avoir rejoint la Bundesliga, le tricolore a pleinement convaincu, inscrivant notamment quinze buts et délivrant quatorze passes décisives de l'autre côté du Rhin.

Le voilà désormais prêt à franchir un nouveau pallier dans sa progression après avoir notamment découvert la Ligue des champions avec un parcours stoppé par Naples en huitièmes de finale. Soit au même niveau que le Paris Saint-Germain. Des champions de France qui font donc partie des prétendants, au même titre que plusieurs clubs de Premier League, pour attirer le joyau dans leurs rangs. Et auraient relancé les discussions, à en croire L'Equipe.

PSG compatible



Une venue qui aurait de nombreux avantages. A commencer par la dimension économique, Francfort réclamant un montant de 70 millions d'euros, bien loin de celui exigé par Naples pour Osimhen, par exemple. Paris pourrait donc ne pas hypothéquer ses finances sur un seul joueur.

Les Franciliens avaient d'ailleurs pris une première fois contact avec le joueur et son entourage au printemps. Quelques semaines plus tard, le vice-champion du monde plaît également au Bayern, mais qui n'en fait pas sa priorité, tandis que le dossier Manchester United se retrouve retardé par la vente du club.

Randal Kolo Muani présente également l'avantage de bien connaître la Ligue 1 (comme Osimhen, mais au contraire de Kane ou d'autres pistes évoquées) et de déjà évoluer aux côtés d'un certain Kylian Mbappé en sélection. Forcément une bonne nouvelle en terme d'intégration. Et ce qu'autant plus que le club de la capitale se verrait bien miser de plus en plus sur de jeunes internationaux tricolores après être souvent allé piocher à l'étranger pour faire ses emplettes. RKM n'aurait-il pas finalement le profil parfait ?