Pourquoi Mohamed Salah ne sera jamais Ronaldo

Mohamed Salah est peut-être le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League, mais cela ne suffit pas à en faire la meilleure recrue

Salah s'est hissé à la cinquième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps en Premier League après avoir marqué lors de la victoire décisive de Liverpool contre Tottenham dimanche. Il a ainsi dépassé la légende de Manchester City, Sergio Agüero, au rang de star étrangère la plus prolifique du championnat. Mais les supporters ont un autre favori.

Un sondage du bookmaker Coral a demandé à 1 000 supporters quel était leur joueur non britannique préféré ayant joué en Premier League, et la superstar d'Anfield a été devancée par Cristiano Ronaldo. L'ancienne star de Manchester United a été élue meilleure recrue de l'histoire de la Premier League par 30 % des supporters, soit le double de Salah et de la légende d'Arsenal, Thierry Henry, qui ont tous deux obtenu 15 %. Un autre favori de United, Eric Cantona, est quatrième avec 11 %, tandis que l'ancien attaquant des Gunners Dennis Bergkamp a récolté 8 % des votes. Kevin De Bruyne est le seul autre joueur en activité à figurer dans le top 10, la star de Manchester City étant choisie par 6 % des personnes ayant répondu. Peter Schmeichel, Gianfranco Zola, Patrick Vieira et David Silva complètent le classement.

Ronaldo a passé plus de sept ans en Premier League, lors de ses deux passages à Old Trafford, remportant notamment trois titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue et la Ligue des champions, avant de rejoindre le Real Madrid. Il a quitté la Premier League avec 103 buts en 236 matchs. Salah, quant à lui, a remporté son deuxième titre de champion, après deux Coupes Carabao et une Ligue des champions, bien qu'il ait atteint la finale avec les Reds à deux autres reprises. Son total de buts dépasse largement celui de Ronaldo, avec 185 buts à ce jour.

L'international égyptien a récemment signé une prolongation de contrat à Anfield et a encore le temps d'ajouter d'autres trophées à son palmarès et de dépasser Ronaldo dans ce classement au moment où il tirera sa révérence.