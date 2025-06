Pourquoi Mastantuono a fermé la porte au PSG

Au début du mois, le Real Madrid a confirmé la signature du jeune joueur très prometteur Franco Mastantuono, qui évoluait jusqu'alors au River Plate.

Âgé de 17 ans, celui-ci a déjà fait ses débuts en équipe nationale argentine et rejoindra le Santiago Bernabeu à la fin de l'été, lorsqu'il aura atteint l'âge de 18 ans.

Le Real Madrid espérait pouvoir compter sur Mastanuono pour la Coupe du monde des clubs, mais il pourrait finalement l'affronter lors de ses derniers matchs avec River Plate. Néanmoins, son arrivée suscite beaucoup d'enthousiasme, compte tenu de ses exploits en Argentine ces derniers mois.

Franco Mastantuono impatient de rejoindre le Real Madrid cet été

Dans une interview accordée à DAZN (via Diario AS), Mastantuono s'est confié sur sa signature au Real Madrid. Il a révélé son impatience à l'idée de rejoindre le club en août.

« Jouer pour le Real Madrid est un rêve. Pour moi, c'est le plus grand club du monde. C'est l'équipe qui remporte le plus de titres en Europe, et tous les joueurs veulent y jouer. Tous les joueurs veulent y être. Je vais devoir changer ma vie pour aller jouer là-bas, ce que je n'ai pas besoin de dire, tout le monde le sait. »

Mastantuono s'est également confié sur les conversations qu'il a eues avec l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, avant d'accepter le transfert.

« La façon dont Xabi m'a traité était incroyable. Je le remercie beaucoup. Cette conversation m'a beaucoup influencé, car le fait qu'un entraîneur veuille de vous est un vote de confiance pour un joueur qui quitte un grand club comme River. Ce n'est pas facile. Ses paroles m'ont beaucoup motivé à franchir le pas.

Il a également donné son avis sur le poste qui, selon lui, lui conviendrait le mieux au Real Madrid.

« Dans le football, je vais devoir continuer à apprendre et j'ai certainement encore beaucoup à apprendre. J'aime écouter, apprendre, observer. C'est ma plus grande qualité et cela m'aide à trouver des solutions sur le terrain. Je me sens plus comme un attaquant. J'ai toujours préféré finir les actions plutôt que de faire des passes. Si vous me demandez mon avis, je préfère marquer, même si c'est aussi agréable de faire des passes décisives. À mon poste, j'ai besoin des deux pour être un joueur plus complet. »