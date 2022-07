Pourquoi les débuts de Haaland avec Manchester City sont retardés ?

Erling Haaland n’a pas participé au dernier match de Man City contre le Club America. On vous explique pourquoi.

Erling Haaland attend toujours de faire ses débuts avec Manchester City après son transfert du Borussia Dortmund pour 60 millions d’euros. Pep Guardiola a révélé que "des pépins et quelques problèmes" le maintiennent à l’écart pour l’instant.

Les champions de Premier League ne prendront aucun risque avec leur nouvelle recrue, surtout que l’entame de la saison officielle est pour très bientôt.

L'attaquant de 22 ans est en train d'être intégré au groupe et, après avoir été freiné par des blessures la saison dernière, il devra attendre le match amical contre le Bayern Munich, samedi à Green Bay, pour effectuer ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.

Quand Erling Haaland fera-t-il ses débuts à Man City ?

Questionné sur la raison pour laquelle Haaland n'a pas joué lors de la victoire des siens contre le Club America (2-1) au Texas, Guardiola a déclaré aux journalistes : "Au prochain match, Erling sera prêt. Il a eu des pépins et quelques problèmes. Nous verrons bien. Il ne s'est entraîné que deux fois et ne voulait pas prendre de risques. La saison est si longue."

Manchester City fera-t-il d'autres recrutements ?

Haaland n’est pas le seul transfuge de Manchester City cet été. Il a été rejoint par le milieu de terrain international anglais Kalvin Phillips (Leeds United) avec un autre investissement d’envergure.

Des départs ont également eu lieu à l'Etihad Stadium, le dernier en date est celui de l'international ukrainien polyvalent Oleksandr Zinchenko, qui s'apprête à rejoindre Arsenal pour 35 millions d’euros.

Guardiola a admis qu'il pourrait y avoir d’autres mouvements dans les deux sens. Et parmi les joueurs ciblés il y a l’arrière de Brighton, Cucurulla. "Le club décide de ce qu'il doit faire et je suis le club, a confié le coach catalan. Le club décide des recrutements. Il nous manque un joueur important dans le vestiaire avec Aleks, vraiment très important. Nous essayons mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Si cela ne se produit pas, nous avons des alternatives avec Joao Cancelo. Josh est un jeune talent et Nathan Ake peut jouer là. Nous verrons ce qui se passe. Et on n’oublie pas Josh [Wilson-Esbrand]."