Pourquoi le PSG n’aura pas Harry Kane malgré le retrait du Bayern

Le Paris SG est désormais le seul club à pouvoir s’offrir les services de Harry Kane cet été. Mais ce transfert est hypothétique.

Harry Kane et le Bayern Munich, cela ne se fera pas ! Après l’avoir courtisé pendant les deux premiers mois du mercato, le club bavarois a fait le choix de se retirer de la course à sa signature à la suite d’une dernière offre formulée à hauteur de 100 millions d’euros.

La voie est libre pour le PSG mais...

Tottenham a rejeté cette proposition, exigeant 20 millions de plus de la part des Allemands. Ces derniers ne se voyaient pas monter aussi haut et ils ont décidé de rompre définitivement les négociations avec le club anglais.

Maintenant que le Bayern n’est plus intéressé, le PSG devient l’unique club à même de s’offrir les services de l’international anglais cet été. Mais, ce n’est en rien une garantie que le deal se fasse. Et ce, pour plusieurs raisons.

Ayant mis la main sur le Portugais Gonçalo Ramos, Paris n’a plus vraiment besoin de renfort au poste d’avant-centre. Même si Kane émergeait comme sa priorité dans ce secteur, la direction francilienne pourrait juger qu’elle est déjà assez bien pourvue et qu’il n’est plus nécessaire d’investir sur un neuf supplémentaire, a fortiori pour un montant aussi élevé.

Kane parti pour rester

L’autre raison qui fait que Kane n’est pas sûr d’atterrir dans la capitale française, c’est que ce n’était pas sa destination préférentielle. Même s’il était à l’écoute de ce que pouvaient lui proposer les décideurs parisiens, le capitaine des Three Lions n’était pas très chaud pour rejoindre l’équipe de Luis Enrique. Cela ne concordait pas avec ses aspirations personnelles.

Enfin, il y a le fait que Tottenham n’est pas spécialement disposé à libérer son joueur vedette. Pas plus tard que dimanche, et après que le prolifique attaquant ait marqué un triplé en match amical contre le Shakhtar, l’entraineur des Spurs a affirmé qu’il voulait conserver Kane dans son effectif et qu’il travaillait comme si ce dernier allait rester.