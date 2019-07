Les dates de clôture du marché des transferts dans les principaux championnats

La saison dernière en Angleterre, le mercato des transferts s'est achevé la veille de l'entame du championnat. En sera-t-il de même cette année ?

La saison 2018-2019 a vu la avancer la fin de sa période des transferts du 31 août au jour précédant le début du championnat. Cette situation se répètera de nouveau cette année. Pour le reste de l'Europe, cependant, rien n'a changé et toutes les fermetures du mercato surviendront après celles de la Premier League.

Pour rappel, après que les clubs de Premier League aient voté en faveur de l'élimination du nombre excessif de soucis liés aux transferts liés lors de la deadline, la date de fin du délai imparti pour les transferts a été fixée presque à un mois plus tôt, conformément aux nouvelles règles. Alors, quand est-ce que la fermeture du mercato de la Premier League et celles des autres championnats sont programmées cette saison ? Goal vous dit tout.

Quand ferme le marché des transferts en Premier League ?

Comme la saison dernière, après que les clubs de Premier League aient voté en faveur de la fin de la période des transferts estivale avant le début de la saison afin de ne pas perturber leur campagne, le mercato s'achèvera le jeudi 8 août à 17 heures. La saison 2019-2020 de Premier League débutera le 9 août avec un duel entre et Norwich.

Les clubs en pourront toujours vendre à d'autres championnats, mais ils ne seront plus autorisés à acheter après le 8 août, ce qui aura changé la folie et le chaos de la date limite.

Le changement de règlement n’affectera que les clubs de Premier League. La , la , la et la continueront donc de fonctionner selon les anciennes règles et leurs fenêtres de transfert commenceront et se termineront plus tard.

a déjà signé des contrats importants en recrutant Tanguy Ndombele à , alors que a fait appel aux services de Rodri et Man Utd à Aaron Wan-Bissaka de .

L'article continue ci-dessous

Quand le marché des transferts se clôture dans le reste de l'Europe?

Les championnats majeurs européens tels que La , et verront leurs fenêtres de transferts fermer le 2 septembre, tandis que la Série A sera bouclée le 23 août.

Les clubs comme le et Barcelone ont déjà achevé une bonne partie de leur activité estivale en signant respectivement Eden Hazard et Antoine Griezmann. La a également été actif sur le marché des transferts en recrutant Matthijs de Ligt pour un montant de 75 millions d'euros, faisant ainsi du Néerlandais le troisième joueur de moins de 20 ans le plus cher de l'histoire.