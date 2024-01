Pourquoi le match Sénégal – Gambie n’est plus diffusé ?

Le match entre le Sénégal et la Gambie n’est disponible sur aucune chaine TV. Une information a été communiquée.

Enorme souci technique à l’occasion du match entre le Sénégal et la Gambie, comptant pour la 1e journée de la CAN 2023 (Groupe C). Malheureusement la diffusion de la rencontre a été interrompue sur toutes les antennes. Ce problème serait lié à un problème de satellite, d'après le journaliste indépendant Mansour Loum.

Un problème de satellite perturbe la diffusion de Sénégal - Gambie

Cette information a été confirmée par Florent Houzot, directeur des antennes de BeIn Sports, le diffuseur français de la compétition "Désolé problème technique indépendant de notre volonté qui perturbe la diffusion sur nos antennes nos équipes sont dessus pour rétablir au plus vite une liaison et transmission de qualité", a-t-il écrit sur son compte twitter.

Les soucis techniques seraient apparemment dus à de mauvaises conditions météo. Un orage aurait éclaté à Ebimpé, une ville voisine et c'est ce qui a généré l'arrêt de la diffusion. Il convient de noter que ce n'est pas le Sénégal qui gère le satellite.

Au moment où la diffusion a été interrompue le Sénégal menait au score 1-0 face à son voisin. Un but inscrit par le Marseillais Pape Gueye dès la 4e minute. Les Gambies auraient été réduits à dix en fin de première période suite à l'expulsion d'Ebou Adams.

A l'heure actuelle, il n'y aurait aucune possibilité de se tenir au courant du déroulement de la rencontre. Même la liaison radio a été coupée avec Yamoussoukro, le lieu de la rencontre.